Лотерейний квиток, знайдений в авто, приніс британцю $96 мільйонів

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У Британії знайшовся переможець лотереї Euromillions, якого організатори шукали вже близько шести тижнів.

51-річний будівельник Ендрю Кларк знайшов лотерейний білет на 96 мільйонів доларів у своєму авто. За словами чоловіка, його дружина почула у новинах, що переможець розіграшу, який відбувся ще на початку листопада, досі не звернувся за виграшем, і просила Кларка перевірити всі білети, які він купував.

"Вона продовжувала нагадувати мені, щоб я шукав раніше придбані квитки і перевіряв їх, - розповідає Кларк. - Все це виглядає, як якась магічна різдвяна історія про чоловіка, який мало не втратив 96 мільйонів".

Організатори лотереї кажуть, що джекпот, зірваний Кларком, - 12-й у списку найбільших виграшів в історії британських лотерей. Рекорд належить жителям шотландського міста Ларгс Коліну і Крісу Вейру, які у 2011 році виграли 191 мільйон доларів.

За словами Ендрю Кларка, він поки не вирішив, як саме витрачатиме більшу частину виграних коштів, але вже точно знає, що достроково вийде на пенсію.

Копирайт изображения PA Image caption Ендрю Кларк разом із дружиною

Під час прес-конференції він розповів журналістам про ще один курйозний випадок, який стався з ним влітку: тоді він придбав лотерейні білети і зберігав їх а автівці, але одного разу всіх їх вітром винесло у вікно.

Чоловік пожартував, що дуже радий, що того ж не сталося і з виграшними білетами.

Кларк разом із дружиною вже встигли придбати новий будинок, проте зізнається, що найприємніше у виграші - це можливість допомогти своїй сім'ї.

Перший розіграш лотереї EuroMillions відбувся 13 лютого 2004 року: тоді в ньому брали участь лише три країни - Франція, Іспанія і Велика Британія. Згодом до списку учасників приєдналися Швейцарія, Португалія, Бельгія, Ірландія і Австрія.

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