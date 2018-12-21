Гори, сніг та цигарки: на Львівщині затримали двох французів

Копирайт изображения Державна прикордонна служба

У Львівській області прикордонники затримали двох громадян Франції, які намагалися незаконно перенести у Польщу майже 1 400 пачок сигарет, повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві кажуть, що спіймати їх вдалося всього за 700 метрів від польсько-українського кордону.

Інформацію про французів співробітникам відділу Дежприкордонслужби "Сянки" надав один з місцевих жителів, який повідомив, що двоє незнайомих йому чоловіків з великими рюкзаками рухаються в напрямку кордону.

Затриманими виявилися громадяни Франції 1989 та 1991 року народження. Їхні імена прикордонники не розкривають.

Згодом неподалік від місця затримання також був виявлений автомобіль на французьких номерах - як виявилося, він належав одному з затриманих.

Рішення у справі іноземців прийматиме суд, повідомлють у Дежприкордонслужбі. Там також розповіли, що вартість конфіскованих сигарет склала майже 52 тисячі гривень.

У прес-службі Мостиського прикордонного загону пізніше розповіли, що громадяни Франції прибули до України за день до затримання.

"Правоохоронці з'ясували, що іноземці за день до цього легальним шляхом прибули в Україну через один із автомобільних пунктів пропуску, на меті мали перенести закуплені цигарки до Польщі, незаконно перетнувши державний кордон".

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