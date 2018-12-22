Копирайт изображения UNIAN Image caption Жінки-посли України: в Угорщині - Любов Непоп, Естонії - Мар'яна Беца та у Великій Британії Наталія Галібаренко

Сьогодні в Україні відзначають день дипломатичного працівника. Дипломатами вищого рангу, які постійно представляють інтереси України за кордоном, є посли.

BBC News Україна вирішила дізнатися, чи багато жінок серед послів України і в яких країнах вони працюють.

Згідно з відповіддю на запит, Міністерство закордонних справ України має 86 посад послів (у тому числі представники при міжнародних організаціях).

Вісім посад вакантні: у Росії, Латвії, Ірландії, Хорватії, Південній Африці, Ефіопії, Кубі та Чорногорії.

З 78 чинних послів, шестеро жінок. Жінки представляють Україну:

при Святому Престолі - Тетяна Іжевська

у Великій Британії - Наталія Галібаренко

в Естонії - Мар'яна Беца

у Македонії - Наталія Задорожнюк

у Португалії - Інна Огнівець

в Угорщині - Любов Непоп

Таким чином, жінки-посли складають менше ніж 8% серед українських послів.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У вересні послом призначили речницю МЗС Мар'яну Бецу, яка представлятиме Україну в Естонії

У МЗС додали, що ще п'ять жінок обіймають посади генеральних консулів.

Чи зміниться ситуація?

На питання щодо малого представництва жінок, у зовнішньополітичному відомстві України BBC News Україна сказали, що "одне з пріоритетних завдань, яке ми ставимо перед собою, - створення належних умов для того, щоб жінки-дипломати мали можливість гармонійно поєднувати роботу та сімейне життя".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2019 році МЗС планує провести гендерний аудит

За словами представників міністерства, у центральному апараті МЗС "дедалі більше жінок обіймають керівні посади".

Загальна кількість жінок-керівників становить 23,5%, серед них заступник міністра, директори департаментів та їхні заступники, начальники відділів.

МЗС взяло на себе зобов'язання спільно з представництвом ООН Жінки в Україні провести наступного року гендерний аудит.

За результатами аудиту міністерство має намір розробити план дій для "досягнення рівності для чоловіків і жінок в МЗС".

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