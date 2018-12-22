День дипломата: скільки в України жінок-послів?
Сьогодні в Україні відзначають день дипломатичного працівника. Дипломатами вищого рангу, які постійно представляють інтереси України за кордоном, є посли.
BBC News Україна вирішила дізнатися, чи багато жінок серед послів України і в яких країнах вони працюють.
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Згідно з відповіддю на запит, Міністерство закордонних справ України має 86 посад послів (у тому числі представники при міжнародних організаціях).
Вісім посад вакантні: у Росії, Латвії, Ірландії, Хорватії, Південній Африці, Ефіопії, Кубі та Чорногорії.
З 78 чинних послів, шестеро жінок. Жінки представляють Україну:
- при Святому Престолі - Тетяна Іжевська
- у Великій Британії - Наталія Галібаренко
- в Естонії - Мар'яна Беца
- у Македонії - Наталія Задорожнюк
- у Португалії - Інна Огнівець
- в Угорщині - Любов Непоп
Таким чином, жінки-посли складають менше ніж 8% серед українських послів.
У МЗС додали, що ще п'ять жінок обіймають посади генеральних консулів.
Чи зміниться ситуація?
На питання щодо малого представництва жінок, у зовнішньополітичному відомстві України BBC News Україна сказали, що "одне з пріоритетних завдань, яке ми ставимо перед собою, - створення належних умов для того, щоб жінки-дипломати мали можливість гармонійно поєднувати роботу та сімейне життя".
За словами представників міністерства, у центральному апараті МЗС "дедалі більше жінок обіймають керівні посади".
Загальна кількість жінок-керівників становить 23,5%, серед них заступник міністра, директори департаментів та їхні заступники, начальники відділів.
МЗС взяло на себе зобов'язання спільно з представництвом ООН Жінки в Україні провести наступного року гендерний аудит.
За результатами аудиту міністерство має намір розробити план дій для "досягнення рівності для чоловіків і жінок в МЗС".
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