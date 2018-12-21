У США ув'язнений хотів втекти автостопом, але сів в авто до поліцейського

Копирайт изображения GREENUP COUNTY DETENTION CENTER Image caption Аллену Льюїсу вдалося втекти після того, як він заявив, що його наручники були занадто тугими і попросив їх послабити

Американський ув'язнений, який намагався автостопом дістатися свободи, повернувся за ґрати - після того, як водій, який його підібрав, виявився поліцейським.

31-річний Аллен Льюїс втік, коли його перевозили з Центру попереднього утримання округу Грінап у штаті Кентуккі, в інший штат, де проти нього мали висунути обвинувачення.

Льюїс поскаржився офіцеру, який його перевозив, що наручники завдають біль, тому офіцер потягнувся, аби їх послабити.

Коли офіцер відкрив один із браслетів, Льюїс почав бійку, а потім втік пішки.

Поки в'язниця розгортала пошукову операцію, втікач зміг добратися до сусіднього шосе, де спробував спіймати авто.

На жаль для нього водій, який зупинився, виявився поліцейським зі студентського містечка місцевого університету Морхеда.

Браслет наручників на одній з рук Льюїса досить однозначно свідчив про те, що він втікач.

Начальник тюремної служби округу Грінап Майк Вортінгтон підтвердив, що Льюїса повернули у в'язницю, і до обвинувачень проти нього мають додати спробу втечі.

"Він думав, що його підвезуть, так і сталося", - додав він.

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