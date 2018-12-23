"Засніжений" Марс - унікальні фото

Копирайт изображения ESA

Північний полюс Землі славиться своєю сніжною красою, але, як демонструють ці фотографії, зимова казка можлива й на інших планетах.

Це марсіанський кратер, названий на честь українського радянського вченого Сергія Корольова, який очолював ракетну програму СРСР. Саме під його керівництвом був здійснений запуск першого штучного супутника Землі, перший політ і вихід людини в космос.

Нові фотографії, які Європейське космічне агентство отримало за допомогою супутника Mars Express, дають змогу розгледіти цей кратер в деталях.

Ширина кратеру - 82 кілометри.

Копирайт изображения ESA

На перший погляд може здатися, що він заповнений снігом, проте насправді це товстий шар льоду. Його товщина складає близько 1,8 кілометра.

Зображення, які ви бачите, - результат об'єднання одразу кількох знімків, зроблених камерою супутника Mars Express.

Запуск місії Mars Express відбувся ще в червні 2003 року. Вже наприкінці грудня того ж року супутник досяг орбіти Червоної планети.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.