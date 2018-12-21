Британець продає квитки на свій похорон, аби зібрати кошти на боротьбу з раком

Копирайт изображения Wales News Service Image caption На похорони Кіта Касса можна буде придбати кілька категорій квитків. Найдорожчі даватимуть найбільше переваг

72-річний британець Кіт Касс з Кардіффа продає квитки на власний похорон, аби зібрати гроші на боротьбу з раком.

У чоловіка - невиліковний рак простати. Діагноз йому поставили ще 12 років тому: відтоді хвороба вразила його кістки, зокрема ребра і хребет.

Пан Касс сподівається зібрати 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 630 тисяч доларів) від продажу квитків на захід, який, за його ж словами, буде "найкращим і найоригінальнішим похороном" в історії.

У 2007 році, вже знаючи про власну хворобу, чоловік створив благодійну організацію Red Sock, яка покликана боротися з раком. Саме на її користь підуть усі зібрані кошти.

За зусилля у боротьбі з раком Кіт Касс навіть отримав нагороду з рук принца Чарльза.

"Я пам'ятаю той день, коли мені поставили діагноз: я тоді думав, що мій час вийшов. Життя скінчилося. Але насправді це був лише початок, - каже Касс. - Для мене це була величезна честь - зустрітися з принцом Чарльзом, який сказав мені: "Я дуже радий, що ви досі живі".

Всього на свій похорон чоловік планує продати 500 квитків. Вони різнитимуться за ціною і перевагами, які дають власнику: приміром, найдорожчі білети дозволять скуштувати лобстера і випити шампанського, а от покупцям найдешевших доведеться обмежитися пивом і чіпсами.

"Після церемонії поховання всім подаватимуть гарячі страви, паралельно виступатимуть коміки і музичний гурт. Так заплановані танці", - каже пан Касс.

"Я хочу, щоб йдучи додому після цього похорону всі говорили: "Кіт був особливим", - додає чоловік.

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