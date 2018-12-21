Україна піднялася на три сходинки у рейтингу ведення бізнесу Forbes

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Україна посіла 77 місце у світовому рейтингу найкращих країн для ведення бізнесу, який опублікувало видання Forbes.

Минулого року Україна займала 80-ту сходинку, а у 2016 році - 74-ту.

Лідером цьогорічного рейтингу стала Велика Британія, друге місце зайняла Швеція, третє - Гонконг, четверте Нідерланди, а замикає п'ятірку - Нова Зеландія.

Останнє місце рейтингу, до якого входить 161 країна, цього року зайняла Центрально-Африканська республіка, далі йдуть: Республіка Конго, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея та Чад.

Сусідня Польща випередила Україну на більш ніж 40 позицій і займає 34-ту сходинку. Словаччина посіла 38-е місце, Угорщина - 40-е, Румунія - 41-е.

Росія займає 55-е місце, а Молдова і Білорусь - 87-е і 88-е місця, відповідно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польща випередила Україну більш ніж на 40 позицій і посіла 34-ту сходинку

Німеччина займає у рейтингу 14-у сходинку, США - 17-у, а Франція - 21-у.

Видання оцінило ВВП на душу населення України у 2,6 тисячі доларів при чисельності в 44 мільйони осіб.

У рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Україна цього року посіла 71-е місце серед 190 країн.

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