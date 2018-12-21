США повернуть Україні викрадену в роки Другої світової війни картину

Копирайт изображения Facebook/ukr.embassy.usa Image caption "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною"

США повернуть Україні картину художника Михайла Паніна, яку втратили у роки Другої світової війни, йдеться у повідомленні посольства України у США у Facebook.

"Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна", - говориться в повідомленні дипломатичного представництва.

Картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" до війни зберігалася у колекції Дніпропетровського художнього музею.

Посольство відзначає, що "це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон".

Наразі триває фінальний етап розгляду судом позову, "за результатами якого картина має бути офіційно повернена Сполученими Штатами до України".

Громадяни США, які володіли картиною останні 30 років, не знали про те, що полотно викрали.

"Вони вітають відновлення справедливості й висловили впевненість, що цей мистецький доробок повернеться до своїх правочинних власників - народу України", - йдеться в повідомленні посольства України.

Михайло Панін - український художник, навчався в Імператорській академії мистецтв у Петербурзі. Картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" була його дипломною роботою, за неї художник отримав відзнаку Академії.

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