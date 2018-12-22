США нададуть Україні 10 млн доларів на розвиток військового флоту
США нададуть Україні 10 млн доларів на розвиток Військово-морських сил. Про це повідомляє Держдепартамент США.
"Державний департамент… надасть додаткові 10 млн. доларів для подальшого нарощування військово-морських можливостей України", - йдеться у заяві.
У Держдепартаменті назвали такий крок відповіддю на "небезпечну ескалацію з боку Росії", пов'язану з захопленням трьох кораблів ВМС України 25 листопада.
"Ми робимо це у солідарності з Литвою та Великою Британією, які також планують збільшити свою допомогу Україні у сфері безпеки", - зазначають в американському відомстві.
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США також закликали Росію звільнити захоплені українські кораблі та 24 військових моряків, забезпечити свободу навігації в Керченській протоці та Азовському морі.
Як розпочалася нова хвиля ескалації
25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь, захопили в Азовському морі три українські кораблі та поранили трьох українських моряків. Усі 24 українські військові моряки на борту кораблів були арештовані і відправлені до в'язниці у Москву.
Українська влада назвала захоплення кораблів та моряків відкритим актом агресії.
26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану в окремих регіонах Україні терміном на 30 днів.
28 листопада президент Росії Володимир Путін назвав конфлікт, внаслідок якого були захоплені українські кораблі, "прикордонним інцидентом".
"Це провокація, організована чинною владою. Думаю, що і президентом чинним - напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив він.
У ФСБ стверджують, що українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію" і порушили державний кордон Росії, а вогонь був відкритий після того, як українські кораблі привели в боєготовність своє озброєння.
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