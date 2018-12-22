США нададуть Україні 10 млн доларів на розвиток військового флоту

Копирайт изображения УНІАН

США нададуть Україні 10 млн доларів на розвиток Військово-морських сил. Про це повідомляє Держдепартамент США.

"Державний департамент… надасть додаткові 10 млн. доларів для подальшого нарощування військово-морських можливостей України", - йдеться у заяві.

У Держдепартаменті назвали такий крок відповіддю на "небезпечну ескалацію з боку Росії", пов'язану з захопленням трьох кораблів ВМС України 25 листопада.

"Ми робимо це у солідарності з Литвою та Великою Британією, які також планують збільшити свою допомогу Україні у сфері безпеки", - зазначають в американському відомстві.

США також закликали Росію звільнити захоплені українські кораблі та 24 військових моряків, забезпечити свободу навігації в Керченській протоці та Азовському морі.

Як розпочалася нова хвиля ескалації

25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь, захопили в Азовському морі три українські кораблі та поранили трьох українських моряків. Усі 24 українські військові моряки на борту кораблів були арештовані і відправлені до в'язниці у Москву.

Українська влада назвала захоплення кораблів та моряків відкритим актом агресії.

26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану в окремих регіонах Україні терміном на 30 днів.

28 листопада президент Росії Володимир Путін назвав конфлікт, внаслідок якого були захоплені українські кораблі, "прикордонним інцидентом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захоплені російськими прикордонниками катери ВМС України "Нікополь" та "Бердянськ" в Керчі

"Це провокація, організована чинною владою. Думаю, що і президентом чинним - напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив він.

У ФСБ стверджують, що українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію" і порушили державний кордон Росії, а вогонь був відкритий після того, як українські кораблі привели в боєготовність своє озброєння.

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