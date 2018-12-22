В США розпочався "шатдаун". Що це таке і до чого тут "стіна Трампа"?

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Припинення роботи частини держустанов в США - так званий "шатдаун" - розпочався після того, як американські законодавці не дійшли згоди щодо бюджетних питань.

Президент США напередодні пообіцяв "дуже довгий "шатдаун" (government shutdown), якщо демократи не погодяться на фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, спорудження якої він обіцяв і обіцяє виборцям.

Трамп вимагає виділити на цей проект 5,7 млрд доларів. Палата представників США в четвер схвалила фінансування, але демократи в Сенаті збиралися голосувати проти цієї статті тимчасового бюджету.

Виступаючи в Білому домі, президент говорив, що сподівається уникнути такого сценарію і що залишаються "дуже хороші" шанси, що в останній момент все ж вдасться укласти угоду.

"Але ми повністю готові до дуже довгого "шатдауну", - попередив Трамп.

Домовитися не вдалося, і в суботу федеральні установи частково закрилися (з 7:00 за київським часом).

Члени палати представників завершили засідання і залишили Капітолій, забезпечивши щонайменше короткочасний "шатдаун". Сенат США також завершив свою сесію.

Трамп після цього закликав сенаторів-демократів голосувати "за кращу безпеку" на американських кордонах. "Нам потрібен великий бар'єр, якщо його не буде, нічого не вийде", - йдеться в його новій заяві.

Він також висловив надію на те, що "шатдаун" не триватиме довго.

Лідери демократів в обох палатах Конгресу Чак Шумер і Ненсі Пелосі заявили, що "шатдаун" розпочався, тому що Трамп "влаштував істерику" через стіну. Вони пообіцяли прийняти закон про відновлення роботи уряду, отримавши більшість у нижній палаті в січні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери демократів в Конгресі Чак Шумер та Ненсі Пелосі поклали відповідальність за "шатдаун" на президента США

Чому Трамп поспішає

Ситуація для Дональда Трампа ускладнюється тим, що після Нового року демократи отримають більшість в нижній палаті Конгресу, яку вони завоювали на виборах у листопаді. В такому випадку голосування за дорогий проект будівництва стіни буде неможливим.

Доводячи свою правоту, Трамп в п'ятницю вранці писав в Twitter, що в Ізраїлі стіна на кордоні з палестинськими територіями "успішна на 99,9%". За його словами, ефективною буде і стіна на кордоні з Мексикою.

Він також опублікував малюнок сталевого гостроверхого паркану, і прокоментував його: "Дизайн нашого сталевого бар'єру - абсолютно ефективний і водночас гарний!"

У січні 2017 року Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, виконавши тим самим одну зі своїх передвиборних обіцянок. Він обіцяв домогтися того, щоб за будівництво платив мексиканський уряд, але цього не сталося.

Восени цього року на кордон США та Мексики прибув караван біженців з Гондурасу, Гватемали та Сальвадору, які мріють потрапити на американську територію.

Якими будуть наслідки "шатдауну"?

У випадку "шатдауну" зачиняються приблизно чверть федеральних установ - в тому числі департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції. Перестануть працювати національні парки.

Програми пенсійного забезпечення та охорони здоров'я, федеральна судова система та управління повітряним транспортом, а також військові та прикордонники не припиняють роботу під час "шатдауну". Ніяк не зачіпає він і поштову службу, яка є незалежним агентством.

Проте понад 800 тисяч державних службовців змушені будуть залишатися вдома, або працювати без зарплати.

На цьому тлі впали основні фондові індекси США. Вони пережили одне з найсильніших тижневих падінь за десятиліття через напружені відносини з Китаєм, підвищення базової ставки ФРС і можливе закриття держустанов внаслідок "шатдаун".

Промисловий індекс Dow Jones за тиждень впав на 6,8% (найсерйозніше зниження з 2008 року), індекс широкого ринку S&P 500 - на 7% (найбільше падіння з серпня 2011 року), індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 8,36% (вперше з 2008 року). За п'ятницю індекси втратили до 3%.

Федеральна резервна система США в середу оголосила про підвищення базової процентної ставки на 0,25 процентних пункти до 2,25-2,5% - у четвертий раз за цей рік. Трамп двічі на цьому тижні закликав главу ФРС Джерома Пауелла відмовитися від підвищення ставок.

"Неймовірно, що з таким сильним доларом і фактично нульовою інфляцією, коли світ навколо руйнується, Париж палає, а Китай падає - з чого раптом ФРС взагалі розглядає ще одне підвищення ставок", - написав Трамп в Twitter в понеділок.

"Відчуйте ринок, не йдіть на поводу у безглуздих цифр", - писав він у вівторок.

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