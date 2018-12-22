Копирайт изображения AFP / Facebook Image caption Тіла Марен Уеланд та Луїзу Вестергастер Єсперсен знайшли в понеділок в горах Атласу

Відеозапис вбивства у Марокко однієї з двох скандинавських туристок, поширений у соцмережах, є дуже правдоподібним. Такого висновку дійшла поліція Норвегії.

Тіла студенток Марен Уеланд та Луїзи Вестергастер Єсперсен знайшли в понеділок біля популярної серед туристів місцевості в горах Атласу.

Чоловіки у відеозаписі стверджують, що вбивством жінок помстилися за втрату бойовиками "Ісламської держави" контролю над сирійським містом Хаджин.

Поліція Марокко повідомила, що чотири чоловіки, заарештовані на цьому тижні, з'явилися в окремому пропагандистському відео, записаному до вбивства туристок.

В четвер та п'ятницю відбулися ще дев'ять арештів в різних містах Марокко за "підозрілі зв'язки з винуватцями терористичного акту", повідомили марокканські чиновники.

Копирайт изображения BCIJ Image caption Поліція Марокко провела арешти в кількох містах, зокрема в Марракеші

Тіла студенток доставили з марокканського міста Касабланка до Данії в п'ятницю.

Що відомо про жертв?

24-річна Луїза Єсперсен з Данії та 28-річна Марен Уеланд з Норвегії навчалися в Університеті Південно-Східної Норвегії.

Вони прибули на місячний відпочинок в Марокко 9 грудня і подорожували у передгір'ях гори Тубкаль, найвищої вершини Північної Африки, в 10 км від туристичного селища Імліл, на південь від Марракеша.

Тіла студенток знайшли в їхньому наметі.

Обидві жінки зробили всі запобіжні заходи напередодні своєї поїздки, повідомила мати Марен Уеланд.

Очікується, що марокканці вшанують вбитих жінок біля норвезького й данського посольств в столиці Марокко Рабаті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В норвезькому місті Брюне вбитих дівчат вшанували ходою

Що відомо про відеозаписи?

Відеозапис, на якому показано начебто обезголовлення однієї з жінок, був поширений в соціальних мережах прихильниками бойовиків так званої "Ісламської держави". Норвезька влада заявила в п'ятницю, що, хоча вона все ще має перевірити запис, він здається дуже правдоподібним.

"Поки що немає нічого конкретного, щоб продемонструвати, що це відео не є реальним", - йдеться у заяві Kripos - служби кримінальних розслідувань норвезької поліції.

Копирайт изображения AFP/Moroccan police Image caption Поліція Марокко оприлюднила фотографії трьох підозрюваних у справі про вбивство скандинавських туристок

У відеозаписі вбивця говорить, що вбивство - "це помста за наших братів у Хаджині", згадуючи місто в східній Сирії, втрачене бойовиками так званої "Ісламської держави" цього тижня.

Після того, як це відео було розповсюджено, з'явилося друге відео з низькою якістю, в якому чотири чоловіки стояли перед прапором і стверджували, що є прихильниками "Ісламської держави".

Влада Марокко повідомила норвезькій поліції, що арештовані чотири чоловіки є тими самими людьми, які з'явилися на другому відео.

Прокурори говорять, що відео було записано минулого тижня, до вбивства.

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