У Мінсоцполітики розповіли скільки українців працюють за кордоном

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Близько 3,2 мільйона громадян України працюють за кордоном на постійній основі, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"За офіційними даними Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби, на постійній основі сьогодні за межами України працює 3,2 мільйона громадян", - сказав міністр у суботу в ході прес-конференції, присвяченої підсумкам 2018 року.

Він уточнив, що кількість непостійних працівників за кордоном "коливається в межах 7-9 мільйонів наших співвітчизників".

За його словами, найбільше українців працює у Польщі - два мільйони, з них один мільйон легально.

Проте навіть з тих, хто працює легально, "тільки 400 тисяч українців платять" внески в пенсійний фонд Польщі.

За словами Андрія Реви, з січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте на 12,1% і становитиме 4173 гривні.

При цьому у 2018 році "реальна заробітна плата зросла на 13%", а рівень безробіття знизився з 9,6% до 8,9%.

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