Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП. Коли і як почне діяти?

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Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави.

"Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв'язку і залежності від РПЦ", - наводить прес-служба слова президента.

Закон зобов'язує змінити назву релігійних організацій в Україні, які входять до структур церкви, центр якої "розташовується у країні-агресорі".

Єдиною країною, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України й тимчасово окупувала частину території України, є Російська Федерація.

УПЦ МП на своєму сайті раніше назвала цей закон антиконституційним і закликала президента ветувати його.

У день прийняття закону голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) сказав BBC News Україна, що церква не буде змінювати свою назву.

Коли набере чинності?

Згідно з текстом закону, він почне діяти з моменту публікації, яка може відбутись вже наступного тижня.

Послідовність дій публікація закону

місяць на перевірку Мінкультом статутів церков

три місяці церкві на внесення змін у статут і назву.

Після цього Міністерство культури матиме один місяць на перевірку статутів зареєстрованих релігійних організацій України, чи вказана там приналежність до церкви з центром у державі-агресорі.

Після перевірки Мінкульту церква, яка не вказала такої приналежності, але відповідає визначеним у законі критеріям, матиме три місяці на внесення змін у статут (в тому числі й у назву).

Якщо зміни не внесуть загалом за чотири місяці з початку дії закону, то положення статуту церкви щодо назви автоматично втратять чинність.

На кого поширюється закон

Депутати у законі вказали на три ознаки приналежності релігійної організації в Україні до церкви "країни-агресора".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет неодноразово наполягав, що після створення помісної церкви тільки одна структура має називатись Українською православною церквою

Найперше, це посилання на підпорядкування такій церкві у статуті, а також зобов'язання виконувати структурами в Україні рішення церкви, центр якої розташовується у "країні-агресорі".

Ще однією з ознак є обов'язкове входження представників релігійної організації України у керівні органи церкви, центр якої є в "країні-агресорі". Закон вимагає наявність хоча б однієї з них.

УПЦ МП може підпадати під ці критерії, адже зобов'язана виконувати рішення РПЦ, а предстоятель УПЦ МП є постійним членом синоду РПЦ.

Архієпископ Климент заявив BBC News Україна, що УПЦ МП не підпадає під "жодну з зазначених у законі ознак церкви, центр якої знаходиться у "країні-агресорі".

ПЦУ проти УПЦ МП

15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий собор помісної Православної церкви України, який обрав митрополитом Київським Епіфанія.

Вселенський патріарх Варфоломій привітав його з обранням та запросив для співслужіння та отримання томосу про автокефалію (незалежність) української церкви 6 січня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 15 грудня на об'єднавчому соборі предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Епіфанія. УПЦ МП собор не визнає

До новоствореної помісної церкви повністю увійшли колишні УПЦ КП та УАПЦ, а також двоє єпископів УПЦ МП.

РПЦ ще у жовтні розірвала церковне спілкування із Вселенським патріархом. Згодом таке ж рішення продублювала й УПЦ МП.

Собор УПЦ МП заборонив своїм єпископам брати участь у створенні помісної церкви, а тому учасників об'єднавчого собору вже позбавили посад і заборонили служіння.

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