Страсбурзький стрілок "клявся у вірності "Ісламській державі" у відео"
Нападник, який убив п'ятьох людей на різдвяному ярмарку в Страсбурзі (Франція) 11 грудня, поклявся у вірності угрупованню "Ісламська держава" (ІД) у відео, повідомляють ЗМІ.
Відео знайшли на USB-носії, що належав 29-річному Шеріфу Шекатту повідомили агентству AFP джерела у суді.
Шекатта застрелила поліція після двох днів пошуків.
- Французька поліція застрелила "страсбурзького стрілка"
- Страсбурзький стрілець: поліція назвала прізвище підозрюваного
- Стрілянина у Страсбурзі: троє людей загинули, поліція розшукує підозрюваного
Повідомлялося, що під час стрільби по людях чоловік кричав "Аллах Акбар".
"ІД" заявила про те, що він був одним з її "солдатів" після нападу 11 грудня, але міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер поставив під сумнів це твердження.
Портал Amaq, який є так званим інформагентством бойовиків, повідомило, що Шекатт "здійснив операцію у відповідь на заклики нападати на громадян країн коаліції", які воюють з бойовиками в Сирії та Іраку.
Що відомо про Шекатта
За словами поліції, Шеріф Шекатт народився в Страсбурзі та вже був відомий правоохоронцям, як людина, що представляє можливу ісламістську терористичну загрозу.
Він був фігурантом досьє С - переліку людей, які є потенційною загрозою для безпеки Франції.
Шеріфа Шекатта засуджували 27 разів за правопорушення, скоєні у Франції, Швейцарії та Німеччині, зокрема за пограбування.
Поліція шукала його 11 грудня вранці, незадовго до теракту, у зв'язку з іншою справою, але не знайшла його вдома.
Під час обшуку квартири Шекатта в районі Страсбурга Нойдорф знайшли гранату, рушницю, чотири ножі, зокрема, два мисливські, та боєприпаси.
Після теракту його розшукували сотні поліцейських на сході Франції та в прикордонних районах Німеччини - припускали, що йому вдалося втекти за кордон.
Голова МВС Франції повідомив, що на підозрюваного натрапили троє поліцейських на вулиці Лазаре в районі Нойдорф.
Чоловіка попросили зупинитися, він повернувся до поліцейських і відкрив вогонь. За словами Кастанера, поліцейські відкрили вогонь у відповідь і "нейтралізували" нападника.
Хто жертви?
Барто Педро Орент-Нідзієльський помер минулої неділі після п'яти днів у комі.
Камаль Нагшбанд - механік, родом з Афганістану. Батько трьох дітей відвідував ярмарок зі своєю родиною.
45-річний Анупонг Себсамарн - громадянин Таїланду, перебував у відпустці з дружиною.
29-річний італійський журналіст Антоніо Мегаліцці отримав серйозні поранення і помер через три дні.
61-річний пенсіонер, колишній працівник банку зі Страсбурга також помер.
Близько 10 людей залишаються пораненими, деякі серйозно.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.