Страсбурзький стрілок "клявся у вірності "Ісламській державі" у відео"

Копирайт изображения POLICE NATIONALE (FRANCE) Image caption "ІД" раніше заявляла, що Шекатт був одним з "бійців" угруповання

Нападник, який убив п'ятьох людей на різдвяному ярмарку в Страсбурзі (Франція) 11 грудня, поклявся у вірності угрупованню "Ісламська держава" (ІД) у відео, повідомляють ЗМІ.

Відео знайшли на USB-носії, що належав 29-річному Шеріфу Шекатту повідомили агентству AFP джерела у суді.

Шекатта застрелила поліція після двох днів пошуків.

Повідомлялося, що під час стрільби по людях чоловік кричав "Аллах Акбар".

"ІД" заявила про те, що він був одним з її "солдатів" після нападу 11 грудня, але міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер поставив під сумнів це твердження.

Портал Amaq, який є так званим інформагентством бойовиків, повідомило, що Шекатт "здійснив операцію у відповідь на заклики нападати на громадян країн коаліції", які воюють з бойовиками в Сирії та Іраку.

Що відомо про Шекатта

За словами поліції, Шеріф Шекатт народився в Страсбурзі та вже був відомий правоохоронцям, як людина, що представляє можливу ісламістську терористичну загрозу.

Він був фігурантом досьє С - переліку людей, які є потенційною загрозою для безпеки Франції.

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Шеріфа Шекатта засуджували 27 разів за правопорушення, скоєні у Франції, Швейцарії та Німеччині, зокрема за пограбування.

Поліція шукала його 11 грудня вранці, незадовго до теракту, у зв'язку з іншою справою, але не знайшла його вдома.

Під час обшуку квартири Шекатта в районі Страсбурга Нойдорф знайшли гранату, рушницю, чотири ножі, зокрема, два мисливські, та боєприпаси.

Після теракту його розшукували сотні поліцейських на сході Франції та в прикордонних районах Німеччини - припускали, що йому вдалося втекти за кордон.

Голова МВС Франції повідомив, що на підозрюваного натрапили троє поліцейських на вулиці Лазаре в районі Нойдорф.

Чоловіка попросили зупинитися, він повернувся до поліцейських і відкрив вогонь. За словами Кастанера, поліцейські відкрили вогонь у відповідь і "нейтралізували" нападника.

Хто жертви?

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Барто Педро Орент-Нідзієльський помер минулої неділі після п'яти днів у комі.

Камаль Нагшбанд - механік, родом з Афганістану. Батько трьох дітей відвідував ярмарок зі своєю родиною.

45-річний Анупонг Себсамарн - громадянин Таїланду, перебував у відпустці з дружиною.

29-річний італійський журналіст Антоніо Мегаліцці отримав серйозні поранення і помер через три дні.

61-річний пенсіонер, колишній працівник банку зі Страсбурга також помер.

Близько 10 людей залишаються пораненими, деякі серйозно.

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