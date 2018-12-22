Львів: стала відома кількість постраждалих через вибух на ярмарку

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Через вибух та пожежу на різдвяному ярмарку у Львові госпіталізували п'ятьох людей, двоє з них знаходяться у реанімації, повідомляють на сайті міськради.

"Загалом госпіталізовано п'ять осіб, з яких двоє перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні з посиланням на начальника управління охорони здоров'я міста Володимира Зуба.

Чотирьох постраждалих з місця події забрали карети "швидкої", ще одна людина звернулася до медиків самостійно.

"Усі п'ятеро осіб мають опіки різних частин тіла. Двоє осіб госпіталізовано до реанімаційного відділення у зв'язку з важкістю стану, трьох госпіталізовано в опікове відділення", - сказав пан Зуб.

За його словами, одному з постраждалих, який перебуває у реанімації - 50 років, "решта — молоді люди, приблизно 22−25 років".

"Усі четверо були (на місці вибуху) під час виконання якихось робіт і отримали виробничу травму. Про п'яту особу отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся: чи він допомагав гасити, чи він працівник — інформації ще немає", - заявив начальник управління охорони здоров'я міста.

Копирайт изображения lv.npu.gov.ua Image caption Причину вибуху і пожежі рятувальники та правоохоронці ще встановлюють

Влада міста вирішила тимчасово зупинити роботу різдвяних ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини, а також перевірити їхній стан протипожежної безпеки та наявність газового устаткування.

"Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки. Заборонено використовувати газові балони та підприємець на свій страх і ризик це зробила", - наводяться у повідомленні слова міського голови Львова Андрія Садового.

У суботу близько 13:15 на території різдвяного ярмарку у Львові на проспекті Свободи спалахнула пожежа в одному з кіосків громадського харчування.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу загасили о 13:32.

Поліція відкрила кримінальне провадження ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Причину вибуху рятувальники та правоохоронці ще встановлюють.

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