Смертельне цунамі в Індонезії: 168 загиблих

Копирайт изображения Getty Images

Щонайменше 168 людини загинули та 745 отримали поранення через цунамі в Індонезії на узбережжі Зондської протоки, стверджують урядові чиновники.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха країни стверджує, що зруйновані сотні будівель. Причиною цунамі, яке сталося у суботу увечері, могли стати підводні зсуви, пов'язані з виверженням вулкана Кракатау.

За даними влади, кількість жертв, імовірно, зросте. Попередження про цунамі не було.

Копирайт изображения OYSTEIN LUND ANDERSEN

Зондська протока розділяє острови Ява та Суматра, а також з'єднує Індійський океан з Яванським морем Тихого океану.

Кракатау - вулкан не невеликому острові. Його потужне виверження у 1883 році знищило більшу частину острова.

Копирайт изображения BNPB

У вересні цього року в результаті сильного землетрусу на острів Сулавесі загинули понад 2 тис. людей. Тоді цунамі вдарило по місту Палу. Воно сталося одразу після того, як місцева влада відкликала попередження про загрозу.

В Індонезії часто відбуваються землетруси, Кракатау входить до списку вулканів, які розташовані у Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці - зоні з інтенсивною вулканічною та сейсмічною активністю.

Виверження Кракатау почалося в кінці вересня.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.