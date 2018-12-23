Жорстоке вбивство туристок у Марокко: арештували підозрюваних
Марокканська влада повідомила про арешти у справі про вбивство двох скандинавських туристок.
Згідно з інформацією, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних у віці від 25 до 33 років.
Ще дев'ятьох затримали через підозру у зв'язках з винуватцями злочину.
А тим часом сотні марокканців вшанували пам'ять двох скандинавських туристок, яких знайшли мертвими в горах Атласу.
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Вони прийшли до норвезького та данського посольств з плакатами, на яких написано "вибачте".
У п'ятницю норвезька поліція заявила, що відеозапис вбивства у Марокко однієї з двох скандинавських туристок, поширений у соцмережах, є дуже правдоподібним.
Вони на відео присягли на вірність "Ісламській державі" та повідомили, що ці вбивства є помстою за події у Сирії, повідомила поліція.
У столиці Марокко - Рабаті - пам'ять туристок вшанували хвилиною мовчання. У заході взяли участь данські та норвезькі дипломати.
Сотні людей також прийшли в село Імліл, поблизу якого знайшли тіла туристок, покладали квіти з метою вшанування і в місті Марракеш.
Що відомо про жертв?
24-річна Луїза Єсперсен з Данії та 28-річна Марен Уеланд з Норвегії навчалися в Університеті Південно-Східної Норвегії.
Вони прибули на місячний відпочинок в Марокко 9 грудня і подорожували у передгір'ях гори Тубкаль, найвищої вершини Північної Африки, в 10 км від туристичного селища Імліл, на південь від Марракеша.
Тіла студенток знайшли в їхньому наметі.
Обидві жінки зробили всі запобіжні заходи напередодні своєї поїздки, повідомила мати Марен Уеланд.
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