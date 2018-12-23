На західному кордоні затори: українці на свята їдуть додому

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На західній ділянці кордону на в'їзд в Україну утворилися великі автомобільні затори, повідомляє Державна прикордонна служба.

Там пояснюють це бажанням багатьох людей потрапити напередодні свят до своїх рідних та близьких.

"Державна прикордонна служба України для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину кордону громадянами вживає всі необхідні заходи", - йдеться в повідомленні на сайті прикордонного відомства.

Згідно з інформацією, на виїзд з України пропуск відбувається без проблем, черг на кордоні немає.

"Одночасно інформуємо всіх подорожуючих та автоперевізників враховувати ситуацію, що склалася на ранок 23 грудня на кордоні на в'їзд в Україну", - звертає увагу Держприкордонслужба.

Найскладніша ситуація на українсько-польському кордоні, де на в'їзд в Україну утворилися великі затори.

"Це пов'язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому", - повідомляє прикордонне відомство.

Зокрема, в пункті пропуску "Ягодин" скупчилося 700 легкових автомобілів та 400 вантажівок, "Краківець" - 800 легкових, 330 вантажних та 27 автобусів, "Устилуг" - 150 легкових автомобілів.

В пункті "Угринів" в черзі стоять 200 легковиків, "Рава-Руська" - 150 легкових та 160 вантажних автомобілів, "Грушів" - 200 легковиків.

У пункті "Шегині" стоїть 230 легкових автомобілів, 150 вантажних та 15 автобусів, а в "Смільниці" - 220 легкових авто.

Дещо менше скупчення транспортних засобів на кордоні з Угорщиною: в пункті пропуску "Тиса" - 150 легкових автомобілів, "Вилок" - ще 50.

На кордоні зі Словаччиною та Румунією в пунктах пропуску стоїть до 100 автомобілів.

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