У новорічну ніч в Україні сніжитиме
31 грудня та 1 січня Україну охопить циклон атлантичного походження, який принесе похолодання та сніг.
"У новорічну ніч - сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі, вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь", - повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вночі 1 січня в Україні очікується 0-6 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині до -8 градусів, на Заході України - близько нуля.
У Києві в новорічну ніч до -3 градусів, вдень 1 січня - до +2 градусів, каже синоптик.
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"Кому пощастить спільними зусиллями опустити стовпчики градусів нижче нуля, той буде фліртувати мокрими сніжками та веселим валянням у снігу зі своїм предметом зітхань у новорічну ніч", - каже Наталка Діденко.
24 грудня в Україні очікується нестабільна погода - падатиме сніг, мокрий сніг, на Півдні буде переважно дощ.
У східних областях буде хмарно, без істотних опадів. "Переважатиме південний вітер, на Заході України - північно-західний, рвучкий, подекуди зі штормовими поривами", - додає пані Діденко.
Температура повітря найближчої ночі на Заході та Сході близько нуля, на решті території - до -1-6 градусів. Вдень в Україні очікується близько нуля.
"У Києві 24 грудня випадатиме сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хоча вона вже мало кого цікавить, стабільна у свої вредності", - каже синоптик.
25-26 грудня в Києві морози зміцніють до -2-8 градусів.
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