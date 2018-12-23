У новорічну ніч в Україні сніжитиме

Копирайт изображения Getty Images

31 грудня та 1 січня Україну охопить циклон атлантичного походження, який принесе похолодання та сніг.

"У новорічну ніч - сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі, вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь", - повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вночі 1 січня в Україні очікується 0-6 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині до -8 градусів, на Заході України - близько нуля.

У Києві в новорічну ніч до -3 градусів, вдень 1 січня - до +2 градусів, каже синоптик.

"Кому пощастить спільними зусиллями опустити стовпчики градусів нижче нуля, той буде фліртувати мокрими сніжками та веселим валянням у снігу зі своїм предметом зітхань у новорічну ніч", - каже Наталка Діденко.

24 грудня в Україні очікується нестабільна погода - падатиме сніг, мокрий сніг, на Півдні буде переважно дощ.

У східних областях буде хмарно, без істотних опадів. "Переважатиме південний вітер, на Заході України - північно-західний, рвучкий, подекуди зі штормовими поривами", - додає пані Діденко.

Температура повітря найближчої ночі на Заході та Сході близько нуля, на решті території - до -1-6 градусів. Вдень в Україні очікується близько нуля.

"У Києві 24 грудня випадатиме сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хоча вона вже мало кого цікавить, стабільна у свої вредності", - каже синоптик.

25-26 грудня в Києві морози зміцніють до -2-8 градусів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.