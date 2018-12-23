Помер останній учасник повстання у Варшавському гетто

Копирайт изображения AFP Image caption Навесні 1943 року Сімха Ротем взяв участь у повстанні в Варшавському гетто

Останній з живих учасників повстання у Варшавському гетто Сімха Ротем помер у віці 94 років

Сімха Ротем, також відомий як Казік, був одним з єврейських партизанів, які підняли повстання, коли нацисти почали масову депортацію євреїв з Варшави.

Під час повстання загинули тисячі людей. Ротему разом з польськими робітниками вдалося вивести групу повстанців через каналізацію.

Потім він повернувся, щоб взяти участь у Варшавському повстанні 1944 року під керівництвом польського Руху Опору.

Ротем помер у Єрусалимі в суботу.

"Дякуємо тобі за все, Казік. Ми обіцяємо щодня намагатися бути гідними визначення "людини", - заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нацистські солдати виводять євреїв з гетто 19 квітня 1943 року

Ротему було 15 років, коли нацисти окупували Польщу в 1939 році.

Він приєднався до ZOB, єврейської бойової організації Варшавського гетто в 1942 році, хоча він визнавав, що перед обличчям нацистської військової машини "відчував себе абсолютно безпорадним".

До квітня 1943 року багато євреїв в гетто загинули, а тисячам загрожувала депортація, тому Ротем приєднався до тих, хто вирішив боротися, щоб самостійно "обрати вид смерті".

Повстання зазнало поразки, тисячі людей загинули, десятки тисяч відправили в концтабори. Групі Ротема вдалося за допомогою польських робітників каналізації вийти з оточення і сховатися в лісах.

1944 року Ротем взяв участь у Варшавському повстанні, яке організували бійці польського Руху Опору. Нацисти придушили його за 63 дні.

Копирайт изображения JANEK SKARZYNSKI Image caption Ротем брав участь у Варшавському повстанні 1944 року

Ротем приєднався до зусиль з переслідування нацистів після війни, потім працював в Ізраїлі до виходу на пенсію в 1986 році.

Він нагороджений кількома польськими державними нагородами.

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