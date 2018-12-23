Копирайт изображения EPA Image caption Імператор Акіхіто разом імператрицею Мічіко виголосив свою останню промову з нагоди дня народження. У квітні він зречеться престолу

Понад 80 тисяч людей прийшли до імператорського палацу Токіо, аби привітати з днем народження імператора Акіхіто та послухати його останню промову перед зреченням з трону, запланованим на квітень.

85-річний імператор під час виступу зазначив, що відчуває "глибоке задоволення", оскільки за його правління Японія ні з ким не воювала.

Він розчулився, коли дякував народу Японії та своїй дружині імператриці Мічіко за підтримку.

Акіхіто - перший живий монарх, який відмовився від хризантемного трону майже за 200 років.

Імператора, який переніс операцію на серці та лікування раку простати, у квітні змінить його старший син - принц Нарухіто.

Правління Акіхіто, що розпочалося у січні 1989 року, відоме як епоха "Хейсей", що означає "настання миру" японською мовою.

Під час своєї короткої промови імператор Акіхіто також висловив співчуття японцям, які втратили членів родини або зазнали шкоди - через землетруси, тайфуни та спеку, які трапилися з країною цього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад 80 тисяч японців прийшли до імператорського палацу в Токіо, аби послухати виступ імператора

Хоча його посада є церемоніальною і він не має політичної влади, Акіхіто витратив більшу частину свого правління на поширення інформації про дії Японії під час Другої світової війни - під владою свого батька, імператора Хірохіто.

Він висловив жаль з приводу військових дій Японії як в Китаї, так і на Корейському півострові, а також відвідав декілька місць, де відбувалися криваві битви тієї війни, щоб вшанувати мертвих. Ці дії викликали критику з боку японських націоналістів.

Перед своїм днем народження він сказав журналістам: "Важливо не забувати, що в Другій світовій війні було втрачено незліченну кількість життів... і точно передати цю історію тим, хто народився після війни".

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У жовтні головний священик японського храму Ясукуні - де вшановують 2,5 мільйона воїнів Японії, зокрема, деяких засуджених злочинців Другої світової війни - погодився піти у відставку після критики імператора Акіхіто. Священник казав, що імператор начебто намагається знищити святиню тим, що не відвідує її.

Деякі провідні японські політики, зокрема прем'єр-міністр Шіндзо Абе, відвідують святиню, що викликає сувору критику з боку Китаю та деяких інших держав.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відвідання японськими політиками храму Ясукуні викликає критику з боку Китаю та деяких інших держав

У своєму зверненні імператор Акіхіто також сказав, що він сподівається, що Японія зможе привітати більше іммігрантів у країні в рамках нового законодавства, аби дозволити іноземним "блакитним комірцям" зменшити дефіцит робочої сили, що виник через старіння населення.

Досі Японія мала суворі обмеження на імміграцію і не приймала багато іноземних працівників.

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