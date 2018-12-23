Порошенко підписав закон про надання ветеранам УПА статусу учасників бойових дій

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ветерани УПА отримали статус учасників бойових дій

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що надає ветеранам УПА, ОУН та інших формувань борців за незалежність статус учасників бойових дій. Про це йдеться на сторінці відповідного законопроекту №8519, який Верховна Рада ухвалила 6 грудня.

Ухвалений закон визначає, які військові формування брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті, та передбачає посилення соціального захисту їхніх учасників.

Раніше учасниками бойових дій визнавали воїнів УПА, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України у 1941-1944 роках, не вчинили злочинів проти людяності та були реабілітовані.

Тепер до цього переліку додали людей, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:

УПА,

Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця "Поліська Січ",

Української народної революційної армії (УНРА),

Організації народної оборони "Карпатська Січ",

Української військової організації (УВО),

збройних підрозділів Організації українських націоналістів, і, відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

За даними Всеукраїнського братства, ОУН-УПА станом на травень 2018 року чисельність учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становила 1201 особу.

У законі зазначається, що на основі цих даних розраховуватимуть бюджетні пільги, передбачені для учасників бойових дій.

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