Трамп назвав наступника Меттіса на чолі Пентагону

Копирайт изображения Reuters Image caption До приходу в Пентагон Патрік Шанахан працював в керівництві корпорації Boeing

Виконувачем обов'язків міністра оборони США з 1 січня 2019 року буде заступник голови Пентагону Патрік Шанахан, заявив президент Дональд Трамп.

Шанахан змінить на цій посаді Джеймса Меттіса, який нещодавно пішов у відставку.

"Радий повідомити, що наш талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан обійме посаду виконувача обов'язків міністра оборони з 1 січня 2019 року. У Патріка довгий список досягнень за час роботи заступником міністра", - написав Трамп в Twitter.

Про відставку Меттіса було оголошено 21 грудня.

Меттіс працював в Білому домі з січня 2017 року - відтоді, як Трамп став президентом. У своєму листі президенту Меттіс пояснив бажання залишити посаду розбіжностями в поглядах з американським лідером.

"Генерал Джим Меттіс піде з пошаною на спокій в кінці лютого, прослуживши в моїй адміністрації міністром оборони останні два роки, - написав Трамп в Twitter. - За час перебування Джима на посаді ми досягли величезного прогресу, особливо в питаннях постачання новою бойовою технікою".

За два дні до цього Білий дім оголосив про початок виведення військ з Сирії, а Дональд Трамп оголосив про перемогу над екстремістським угрупуванням "Ісламська держава".

Не зійшлися в поглядах

Лист Меттіса про відставку, датований 20 грудня, не залишає підстав сумніватися в причинах його рішення піти з адміністрації Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Пентагону Джеймс Меттіс порадив президенту США знайти людину з більш близькими поглядами і пішов у відставку

"Одне з основних переконань, якого я завжди дотримувався, полягає в тому, що наша сила, як нації, нерозривно пов'язана з міццю нашої унікальної і всеосяжної системи союзів та партнерств, - написав Меттіс. - Ми не можемо захищати свої інтереси, не підтримуючи сильні альянси і не проявляючи поваги до союзників".

Глава Пентагону також зазначив, що підхід США до країн, чиї стратегічні інтереси суперечать американським, має бути твердим та непохитним.

"Зрозуміло, наприклад, що Китай і Росія хочуть побудувати світ у відповідності зі своєю авторитарною моделлю, (...) просувати власні інтереси за рахунок сусідів, США та наших союзників", - зазначив Меттіс.

Міністр оборони заявив, що Америка, на його думку, має робити все, аби підтримувати міжнародний порядок, що сприяє її власній безпеці та процвітанню.

"Оскільки у вас є право мати міністра оборони, чиї погляди краще збігаються з вашими уявленнями щодоцих та інших питань, я вважаю правильним піти у відставку", - резюмував Меттіс.

І ще одна відставка

22 грудня у відставку на знак незгоди з рішенням президента Дональда Трампа про виведення американських військ з Сирії пішов американський дипломат Бретт Макгурк. Він координував питанням взаємодії з іншими країнами в боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Він планував піти зі своєї посади в лютому, однак не став чекати призначеного терміну через несподіване рішення президента.

Трамп у себе в Twitter звернув увагу на те, що відставка Макгурка очікувалася в лютому.

"Бретт Макгурк, якого я не знаю, був призначений президентом Обамою у 2015 році. Грає на публіку? Фейкові новини роблять з цього щось велике, хоча нічого не сталося", - написав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Бретт Макгурк ( зліва) розкритикував рішення Трампа вивести американські війська з Сирії

Макгурк дійсно був призначений на посаду спеціального посланника по боротьбі з ІГ ще у 2015 році за президента Обами.

Він наполягав на тому, що операції американських військових в Сирії мають тривати.

"Нам слід зберігати свою присутність в Сирії та забезпечити збереження стабільності в контрольованих районах, - наголошував Бретт Макгурк. - Було б безрозсудним заявляти, що з ісламським халіфатом покінчено і тепер можна піти. Я думаю, з цим погодиться будь-яка людина, що вивчала конфлікт в Сирії".

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