Індонезію попереджають про ще одне цунамі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цунамі у ніч на неділю вбило більше 280 людей. Влада Індонезії каже, що величезна хвиля може повторитися

Жителів Індонезії закликають триматися подалі від узбережжя через ризик повторного цунамі. Від попередньої хвилі, викликаної виверженням вулкана 22 грудня, вже загинуло більше 280 людей, ще 57 - вважаються зниклими безвісти.

Від лиха постраждали узбережжя Зондської протоки островів Ява та Суматра.

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Попередження про небезпеку цунамі не надходило - індонезійська влада каже, що рятувальні служби не змогли відслідкувати хвилю, адже її викликали підводні зсуви, пов'язані з виверженням вулкана Анак-Кракатау.

Оскільки виверження триває, то і цунамі може повторитися.

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В соціальних мережах поширили відео, на якому хвиля врізається в пляжний тент, під яким виступала місцева рок-група Seventeen, і музикантів хвилею зносить зі сцени.

Копирайт изображения IDN Times Image caption За секунду величезна хвиля знесе сцену

Пізніше вокаліст групи опублікував в Instagram відео, де сказав, що загинули басист, гітарист та гастрольний менеджер групи, а два інших учасники групи та його дружина зникли.

Найбільше постраждав від цунамі округ Пандегланг в провінції Бантен, куди входять національний парк Уджунг-Кулон та популярні курорти.

Що стало причиною цунамі?

За основною версією, причиною цунамі стало виверження вулкана Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") .

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Він проявляв особливу активність з червня 2018 року, час від часу викидаючи в атмосферу величезні стовпи попелу, а іноді і так звані вулканічні бомби - скупчення лави, що вилітають з жерла вулкану під час виверження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так Анак-Кракатау виглядав у липні цього року

Анак-Кракатау виник в 1928 році в кальдері Кракатау - вулканічного острова, який зник після величезного виверження в 1883 році.

Спочатку Анак-Кракатау був підводним вулканом, але постійні виверження лави привели до виникнення нового острова, висота якого сягає 300 метрів над рівнем моря.

Анак-Кракатау з самого початку відрізнявся підвищеною вулканічною активністю - виверження відбувалися раз на два або три роки.

Коли сталося виверження вулкана Кракатау 27 серпня 1883 року, стовп попелу сягнув 20 кілометрів, а звуки виверження було чути від Австралії до Маврикія, в 4,5 тис. кілометрах від острова.

Тоді вся сусідня місцевість залишалася в темряві понад дві доби, а клімат по всьому світі на найближчі кілька років став холоднішим.

У вересні 2018 року близько двох тисяч людей загинули на острові Сулавесі, коли в результаті землетрусу цунамі зруйнувало місто Палу на цьому острові. Воно завдало удару по місту майже відразу після того, як місцева влада відкликала попередження про загрозу.

Копирайт изображения OYSTEIN LUND ANDERSEN Image caption Це фото Анак-Кракатау зробив норвезький фотограф Ойстейн Лунд Андерсен у суботу

Загалом в Індонезії часто відбуваються землетруси.

Кракатау входить до списку вулканів, які розташовані у Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці - зоні з інтенсивною вулканічною та сейсмічною активністю.

Нинішнє виверження Анак-Кракатау почалося в кінці вересня.