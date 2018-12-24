Російський співак судитиметься з українською владою через те, що його не впустили в Україну
Російський співак Віктор Салтиков заявив, що має намір судитися з українською владою через те, що прикордонники не пропустили його в Україну в аеропорті "Бориспіль". Про це музикант розповів у своєму Instagram.
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За словами Віктора Салтикова, до цього він чотири рази був в Україні у 2018 році, однак зараз його не пропустили через гроші.
"Пояснили це відсутністю коштів. Я - не малобюджетна людина, у мене є гроші", - відзначив співак.
"Я буду подавати до суду на українську владу", - пообіцяв він і назвав ситуацію "порушенням прав людини".
"Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні, саме в Києві", - додав Віктор Салтиков.
Співак не пояснив мету свого візиту, але повідомив, що їхав на запрошення.
"Спасибі, що сторона, яка запрошувала, до зльоту літака Київ - Мінськ була на зв'язку, міняла квитки, і підтримувала нас морально", - написав він.
Півтори тисячі росіян
З кінця листопада, після введення воєнного стану в десяти областях України, українські прикордонники запровадили посилений контроль для громадян РФ, які намагаються потрапити до країни.
Заявлялося, що в'їзд буде обмежено для росіян-чоловіків від 16 до 60 років, які не зможуть довести безпечну мету свого візиту.
Водночас, не впускали також і жінок з російськими паспортами, зокрема двох російських журналісток, які їхали у прес-тур на Донбас на запрошення місцевих громадських організацій.
Загалом, як розповів "112 каналу" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, з початку дії воєнного стану прикордонники не пропустили в Україну понад 1,5 тис. громадян Російської Федерації.
Він також припустив, що посилений контроль для росіян може залишитися і після завершення дії воєнного стану, що, як очікується, станеться 26 грудня.
За словами Олега Слободяна, в основному не пропускають в Україну тих, хто не зміг підтвердити мету поїздки або перевищив строки перебування в країні під час попередніх відвідувань.
Водночас російські прикордонники без пояснення причин не пропустили в Росію за цей період близько 350 громадян України, повідомляють в українській Держприкордонслужбі.