Російський співак судитиметься з українською владою через те, що його не впустили в Україну

Копирайт изображения Інстаграм Віктора Салтикова Image caption Віктор Салтиков каже, що у 2018 році вже чотири рази відвідував Україну, а зараз його не впустили нібито через відсутність грошей

Російський співак Віктор Салтиков заявив, що має намір судитися з українською владою через те, що прикордонники не пропустили його в Україну в аеропорті "Бориспіль". Про це музикант розповів у своєму Instagram.

За словами Віктора Салтикова, до цього він чотири рази був в Україні у 2018 році, однак зараз його не пропустили через гроші.

"Пояснили це відсутністю коштів. Я - не малобюджетна людина, у мене є гроші", - відзначив співак.

"Я буду подавати до суду на українську владу", - пообіцяв він і назвав ситуацію "порушенням прав людини".

"Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні, саме в Києві", - додав Віктор Салтиков.

Співак не пояснив мету свого візиту, але повідомив, що їхав на запрошення.

"Спасибі, що сторона, яка запрошувала, до зльоту літака Київ - Мінськ була на зв'язку, міняла квитки, і підтримувала нас морально", - написав він.

Півтори тисячі росіян

Копирайт изображения Facebook / канал "Дождь" Image caption Журналісток видання "Такие Дела" Анастасію Лотарєву (ліворуч) та каналу "Дождь" Євгенію Зобніну українські прикордонники не пропустили на початку грудня через однакову причину - "не підтвердили мету візиту"

З кінця листопада, після введення воєнного стану в десяти областях України, українські прикордонники запровадили посилений контроль для громадян РФ, які намагаються потрапити до країни.

Заявлялося, що в'їзд буде обмежено для росіян-чоловіків від 16 до 60 років, які не зможуть довести безпечну мету свого візиту.

Водночас, не впускали також і жінок з російськими паспортами, зокрема двох російських журналісток, які їхали у прес-тур на Донбас на запрошення місцевих громадських організацій.

Загалом, як розповів "112 каналу" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, з початку дії воєнного стану прикордонники не пропустили в Україну понад 1,5 тис. громадян Російської Федерації.

Він також припустив, що посилений контроль для росіян може залишитися і після завершення дії воєнного стану, що, як очікується, станеться 26 грудня.

За словами Олега Слободяна, в основному не пропускають в Україну тих, хто не зміг підтвердити мету поїздки або перевищив строки перебування в країні під час попередніх відвідувань.

Водночас російські прикордонники без пояснення причин не пропустили в Росію за цей період близько 350 громадян України, повідомляють в українській Держприкордонслужбі.