44 роки в’язниці на чотирьох: у Росії засудили кримців у "справі Хізб ут-Тахрір"

Копирайт изображения Кримська солідарність

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії у Ростові 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на спільноту "Кримська солідарність". Російські медіа також підтверджують вирок чотирьом членам організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана в РФ терористичною.

Головного підозрюваного Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, трьох інших - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова - до дев'яти років колонії суворого режиму.

На засідання була мати Ремзі Меметова, передає Hromadske.ua. Вона заявила, що її сина несправедливо обмовили.

"Мій народ ніколи не був терористом", - додала жінка.

Адвокати мають намір оскаржити рішення суду.

Реакція України

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський назвав незаконним винесення російським судом вироку фігурантам бахчисарайської справи.

"Ми вважаємо це рішення незаконним. Ми впевнені, що всі причетні до цього рішення будуть покарані", - цитує дипломата "Крим.Реалії".

"Україна не залишить без відповіді такі дії. Ми будемо працювати над тим, щоб вони (Засуджені. - Ред.) були звільнені і повернулися додому", - додав генконсул.

Не визнають провини

Копирайт изображения Кримська солідарність Image caption Акція на підтримку фігурантів справи біля будівлі суду

21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом.

Жоден з них не визнав своєї провини. Всі вказували на "політично-вмотивований характер" кримінальної справи.

Один з фігурантів, Ремзі Меметов, неодноразово заявляв, що він не має жодного стосунку до "Хізб ут-Тахрір", повідомляла "Радіо Свобода".

"Ніколи не займався вербуванням, усім, у чому мене звинувачують", - казав Ремзі Меметов.

Схожі заяви робив і Зеврі Абсеїтов, який до ув'язнення працював стоматологом: "Я не перебуваю і ніколи не перебував у жодній організації. Я займався улюбленою роботою і ніс виключно благо".

"Кримська солідарність" опублікувала фото десятків людей, які на підтримку фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" тримають їхні зображення з написами "мусульмани не терористи".

Копирайт изображения Кримська солідарність

Чотирьох кримців російські силовики затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після низки обшуків у будинках кримських татар, а також у місцевому кафе.

Згодом їх звинуватили в організації та участі у терористичній організації.

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