44 роки в’язниці на чотирьох: у Росії засудили кримців у "справі Хізб ут-Тахрір"
Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії у Ростові 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на спільноту "Кримська солідарність". Російські медіа також підтверджують вирок чотирьом членам організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана в РФ терористичною.
Головного підозрюваного Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, трьох інших - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова - до дев'яти років колонії суворого режиму.
На засідання була мати Ремзі Меметова, передає Hromadske.ua. Вона заявила, що її сина несправедливо обмовили.
"Мій народ ніколи не був терористом", - додала жінка.
Адвокати мають намір оскаржити рішення суду.
Реакція України
Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський назвав незаконним винесення російським судом вироку фігурантам бахчисарайської справи.
"Ми вважаємо це рішення незаконним. Ми впевнені, що всі причетні до цього рішення будуть покарані", - цитує дипломата "Крим.Реалії".
"Україна не залишить без відповіді такі дії. Ми будемо працювати над тим, щоб вони (Засуджені. - Ред.) були звільнені і повернулися додому", - додав генконсул.
Не визнають провини
21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом.
Жоден з них не визнав своєї провини. Всі вказували на "політично-вмотивований характер" кримінальної справи.
Один з фігурантів, Ремзі Меметов, неодноразово заявляв, що він не має жодного стосунку до "Хізб ут-Тахрір", повідомляла "Радіо Свобода".
"Ніколи не займався вербуванням, усім, у чому мене звинувачують", - казав Ремзі Меметов.
Схожі заяви робив і Зеврі Абсеїтов, який до ув'язнення працював стоматологом: "Я не перебуваю і ніколи не перебував у жодній організації. Я займався улюбленою роботою і ніс виключно благо".
"Кримська солідарність" опублікувала фото десятків людей, які на підтримку фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" тримають їхні зображення з написами "мусульмани не терористи".
Чотирьох кримців російські силовики затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після низки обшуків у будинках кримських татар, а також у місцевому кафе.
Згодом їх звинуватили в організації та участі у терористичній організації.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.