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Одна з пасажирок поїзда "Київ-Рахів", Надія Полякова, отримала важкі травми під час подорожі - їй роздробило таз та інші кістки.

Про інцидент написала у Facebook дочка постраждалої Світлана Полякова.

"22 грудня 2018 р. у поїзді 357К Київ-Пас. - Рахів стався нещасний випадок з моєю мамою Поляковою Надією Василівною, 1960 р.н., якій вночі, коли вона відпочивала, впала друга полка у вагоні, з жінкою яка теж відпочивала", - написала Світлана Полякова.

"Маму терміново доставили в Тернопільську обласну лікарню, зробили МРТ та попередньо прооперували (роздріблені пах та таз на шматки)", - додала вона.

Наразі сім'я вирішує питання зі страховкою, яка входить у вартість кожного квитка.

Орфографія дописів з Facebook збережена.

Впала полиця чи пасажирка?

У коментарі до посту Світлани Полякової директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан написав: "Після інциденту полиця була комісійно перевірена - вона була і залишається у справному стані".

"Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються)", - припустив посадовець Укрзалізниці.

Він також запевнив, що організації "немає потреби щось перекручувати, щоб не відповідати, - пасажир застрахований".

Світлана Полякова у відповідь написала, що пасажирка з верхньої полиці на момент інциденту "спала вже як дві години".

"Я написав про факт, який встановлено в результаті комісійного огляду. Несправностей полиці, кронштейнів, тримачів не виявлено - все було справне", - наголосив Олександр Красноштан.

За його словами, Укрзалізниця вже почала необхідні процедури для оформлення страхових виплат постраждалій.

Водночас у спілкуванні з BBC News Україна Світлана Полякова написала, що відповідно до акту, який підписав начальник потягу після інциденту, її матір травмувалася не через падіння на неї полиці, а лише через падіння сусідки зверху.

"Тільки що мама зачитала акт - там написано, що пасажирка зверху з місця 46 впала на пасажирку (мою маму) на місце 45, остання отримала травму стегна. Про полицю зовсім нічого не написали!" - повідомила пані Полякова.

BBC News Україна намагалася зв'язатися з прес-службою Укрзалізниці, однак у вихідний день її номери не відповідають.

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