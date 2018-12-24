Швейцарець спершу виграв, а потім втратив мільйон

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Швейцарець виграв мільйон, а потім втратив його через технічний збій на телеканалі.

Ім'я гравця Андреаса Бюркле оголосив німецький співак Герберт Грюнемаєр, а потім телеканал SRF вибачився і пояснив, що допустив помилку через технічні проблеми.

До слова, сам чоловік в цей час теж спостерігав за розіграшем.

На телеканалі заявили, що переоберуть щасливчика після Різдва. Річ у тім, що в фіналі замість 10 потенційних переможців потрапили 11 прізвищ, тому розіграш вважають нечесним.

Відомо, що учасники національної швейцарської лотереї платять по 10 доларів, щоб їхні імена потрапили до списку претендентів на джекпот - мільйон швейцарських франків. У фіналі переможця вибирають автоматично з 10 прізвищ.

У Swisslos додали, що Андреас Берклі дуже стримано сприйняв повідомлення про те, що джекпот будуть розігрувати знову.