Як врятувати Індонезію від цунамі?

Копирайт изображения Getty Images

Кількість загиблих в результаті цунамі в Індонезії зросла до 373. Майже 1500 отримали поранення. Сотні будинків зруйновані.

Пошуково-рятувальна операція триває, зниклими безвісти вважають 128 людей.

Влада вживає заходів, аби нагодувати тих, хто вижив і дати їм дах над головою, але допомога доходить до зруйнованих населених пунктів повільно.

Але попереджають і про нове виверження вулкана Анак-Кракатау, а також про можливість нового цунамі. Він розташований на Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці - це зона з інтенсивною вулканічною та сейсмічною активністю.

Час на евакуацію

Дослідники, які спостерігають за сейсмічною активністю в регіоні, зазначають, що цунамі сталося раптово. Моніторингове агентство не попередило про цунамі навіть тоді, коли хвилі вже сягнули берега.

Копирайт изображения Getty Images

"Це сталося так швидко, що ми були абсолютно безпорадні. Між причиною і наслідком пройшло всього кілька десятків хвилин, цього недостатньо, аби попередити людей", - сказав вулканолог Жак-Марі Бардінцефф агентству AFP, що стежив за активністю вулкана Анак-Кракатау з липня.

Те ж саме заявив президент країни Джоко Відодо. Зазвичай цунамі передує землетрус, але цього разу підземних поштовхів не було, тому жителів прибережних сіл не встигли попередити.

Експерти в усьому світі визнають, що цунамі, які виникли в результаті вивержень, набагато складніше передбачити, аніж ті, які стаються після землетрусів.

Копирайт изображения Getty Images

А що ж можна передбачити?

Природжений недолік тектонічної системи - непристосованість до вулканічних цунамі.

Проблему індонезійських цунамі можна вирішити, лише навчившись передбачати виверження вулканів. Це дійсно можна зробити за допомогою супутника, торік такі розробки вели вчені з університету Лідса.

Коли магма починає підніматися до жерла вулкана, це призводить до підйому ґрунту в деяких місцях. Ці зміни рельєфу можна помітити з супутника.

Геологічна служба США давно пропонує програму стеження за вулканами, засновану на даних системи GPS. Такий моніторинг передбачає розміщення декількох датчиків GPS навколо сплячого або активного вулкана. Під час деформації вулкана датчики зсуваються, і його можна відстежити з супутника.