В Італії прокинувся вулкан

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У понеділок сталося виверження найактивнішого в Європі вулкану Етна на Сицилії, сталося понад 130 поштовхів магнітудою 4,3.

У місцевій обсерваторії повідомили, що виверження сталося з нового розлому біля свого південно-східного кратера.

Місцевий вулканолог зазначив, що це перше бічне виверження за останнє десятиліття.

Як зазначає агентство AFP, через погану видимість припинили роботу аеропорту міста Катанія. Інформації про постраждалих немає.

Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

Національний інститут геофізики та вулканології Італії зафіксував понад 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них був магнітудою 4,0.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Над етною можна було роздивитися лаву та дим

Етна - найвищий і найактивніший вулкан Європи. Його висоту важко вказати точно, тому що вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. За різними даними, це від 3326 до 3350 метрів.