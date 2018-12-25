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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 25 грудня через хуртовини та ожеледицю.

"Погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", - йдеться в повідомленні рятувальників.

З посиланням на дані УкрГідрометцентру ДСНС повідомляє, що 25 грудня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

Також у вівторок очікують на хуртовини (окрім західних областей), а на дорогах ожеледиця.

У Кіровоградській, Черкаській, вночі місцями сильний сніг; у Дніпропетровській, вночі місцями й в Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

У Полтавській, вночі та вранці в Кіровоградській та Черкаській областях місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рятувальники попереджають, що складні погодні умови можуть позначитись на роботі комунальних служб

У Києві 25 грудня помірний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця. Приріст снігового покриву 5-10 см. До кінця доби 25 грудня налипання мокрого снігу.

26-27 грудня в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура у середу вночі -4-10 градусів.

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