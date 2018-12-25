Трамп хлопчику в переддень Різдва: "Ти все ще віриш у Санту?"

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Президент США Дональд Трамп змусив семирічного хлопчика засумніватись в існуванні Санта Клауса в переддень Різдва. Інцидент стався в телефонній розмові, свідками якої стали журналісти.

Дональд Трамп і його дружина Меланія брали участь в акції "NORAD відстежує Санту", коли в різних медіа, в соцмережах і на спеціальному сайті повідомляють про маршрут, яким Санта летить з Північного полюса.

У програмі беруть участь численні волонтери, які приймають дзвінки від дітей, частина дзвінків надійшла і в Білий дім, де з дітьми розмовляли президент і його дружина.

Традиція зародилася у 1950-х роках у США, коли в рекламі торгового центру вказали невірний телефон, за яким діти могли дзвонити Санті.

Насправді ж, телефон належав центру Континентального командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Військові включилися в гру, детально розповідаючи дітям про поточне місце перебування Санта Клауса, і відтоді роблять це щороку, залучаючи до участі простих добровольців і помічників з-поміж знаменитостей.

Копирайт изображения EPA Image caption Діти з усієї країни дзвонили в Білий дім напередодні Різдва, аби поговорити з президентом Дональдом Трампом і його дружиною

NORAD належить до числа критично важливих державних установ і тому і в ці дні працює у звичайному режимі, попри "шатдаун" - часткове припинення діяльності федерального уряду США.

Невірне запитання

Одне з питань, яке не варто запитувати у дитини, яка дзвонить аби дізнатися де зараз Санта - "Ти віриш у Санту Клауса?"

Але президент США Дональд Трамп допустився цієї прикрої помилки.

Він і його дружина Меланія відповідали на дзвінки американських дітей, сидячи під двома гігантськими ялинками у Парадній столовій Білого дому в переддень Різдва.

Про одну розмову ми знаємо завдяки репортеру Кевіну Діазу.

Президент США: "Привіт, це Колмен? Веселого Різдва. Як твої справи? Скільки тобі років?... Ти добре вчишся?" Після цього Трамп і задав те саме питання: "Ти все ще віриш у Санту?"

Почувши відповідь Дональд Трамп зі здивуванням сказав хлопчику: "Тому що в сім років, вже ж не всі вірять, чи не так?"

Що хлопчик відповів президенту невідомо, певно здивувався як можна сумніватись в існуванні Санти.

Подивіться на фото - які ще потрібні докази!

Копирайт изображения REUTERS Image caption Ось він у Сьюдад-Хуаресі в Мексиці...

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось він у Діснейленді

Копирайт изображения Reuters Image caption ... а тут Санта в фінському Еспоо

Решта телефонних розмов пройшла без інцидентів, з теплими побажаннями від обох Трампів.

"Я сподіваюся, що ваші мрії збудуться", - сказала Меланія одній дитині.

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