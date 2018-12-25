Спейсі викликали до суду через сексуальний злочин. "Френк Андервуд" все заперечує
Відомого американського актора Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальному насильстві щодо підлітка в барі в штаті Массачусетс.
Актора викликали до суду 7 січня щодо інциденту, який нібито стався в Нантакеті в липні 2016 року.
У понеділок пан Спейсі опублікував відео, в якому він, здається, заперечує будь-які правопорушення. У відео від постає в образі Френка Андервуда з відомого серіалу "Картковий будинок".
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"Я, звичайно, не збираюся платити за те, чого не робив", - говорить він у відео.
"Ви б не повірили у найгірше без доказів? Ви б не поспішали з судженнями без фактів", - говорить він.
Можлива жертва - син колишньої телеведучої Хезер Анру, яка минулого року публічно розповіла про інцидент.
Вона звинуватила Кевіна Спейсі в тому, що він купив її тоді 18-річному сину алкоголь (вік з якого в Массачусетсі можна вживати алкоголь - 21 рік) і потім лапав його.
У відео пан Спейсі говорить з характерним для Френка Андервуда акцентом і звертається безпосередньо до глядача, так само, як він робив це протягом п'яти сезонів "Карткового будинку".
"Звичайно, деякі повірили всьому. Вони просто чекають з затамованим подихом, аби почути як я у всьому зізнаюсь", - говорить він.
"Вони хочуть сказати, що я проявив зневагу, граючи не за правилами", - додає він.
"Немов я коли-небудь грав за чиїмись правилами. Я ніколи цього не робив. І вам це подобалось".
Френк Андервуд - спраглий до влади та підступний головний герой серіалу сервісу Netflix. Протягом серіалу він убив журналістку і політика, перш ніж його самого убили перед початком шостого сезону.
Трихвилинний кліп, який називається "Дайте мені бути Френком", є першою публічною появою пана Спейсі з часу, як у листопаді минулого року проти нього висунули перше обвинувачення в сексуальному насильстві.
У чому звинувачують Кевіна Спейсі?
Звинувачення на адресу актора охоплюють період від 1980-х до 2016 року.
Найпершим проти Спейсі виступив Ентоні Рапп, який заявив, що американський актор намагався спокусити його у 14 років. Сам Спейсі це заперечує і каже, що навіть не пам'ятає тієї зустрічі.
Згодом про свій негативний досвід спілкування зі Спейсі розповіла ще велика кількість чоловіків і кілька жінок.
Американський кінорежисер анонімно згадує, що теж зазнав сексуальних домагань з боку Кевіна Спейсі: нібито актор чіплявся до нього у 1990-х роках, коли він працював молодшим членом знімальної групи.
Звинувачення призвели до того, що пана Спейсі позбавили ряду ролей, у тому числі у "Картковому будинку", а у фільмі 2017 року "Усі гроші світу" перезняли всі сцени, де він був.
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