Спейсі викликали до суду через сексуальний злочин. "Френк Андервуд" все заперечує

Копирайт изображения YOUTUBE / @KEVINSPACEY Image caption Пан Спейсі розмістив у понеділок загадкове відео у стилі його персонажу з "Карткового будинку"

Відомого американського актора Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальному насильстві щодо підлітка в барі в штаті Массачусетс.

Актора викликали до суду 7 січня щодо інциденту, який нібито стався в Нантакеті в липні 2016 року.

У понеділок пан Спейсі опублікував відео, в якому він, здається, заперечує будь-які правопорушення. У відео від постає в образі Френка Андервуда з відомого серіалу "Картковий будинок".

"Я, звичайно, не збираюся платити за те, чого не робив", - говорить він у відео.

"Ви б не повірили у найгірше без доказів? Ви б не поспішали з судженнями без фактів", - говорить він.

Можлива жертва - син колишньої телеведучої Хезер Анру, яка минулого року публічно розповіла про інцидент.

Вона звинуватила Кевіна Спейсі в тому, що він купив її тоді 18-річному сину алкоголь (вік з якого в Массачусетсі можна вживати алкоголь - 21 рік) і потім лапав його.

Копирайт изображения NETFLIX Image caption Кевін Спейсі грав Френка Андервуда п'ять сезонів і отримав численні нагороди

У відео пан Спейсі говорить з характерним для Френка Андервуда акцентом і звертається безпосередньо до глядача, так само, як він робив це протягом п'яти сезонів "Карткового будинку".

"Звичайно, деякі повірили всьому. Вони просто чекають з затамованим подихом, аби почути як я у всьому зізнаюсь", - говорить він.

"Вони хочуть сказати, що я проявив зневагу, граючи не за правилами", - додає він.

"Немов я коли-небудь грав за чиїмись правилами. Я ніколи цього не робив. І вам це подобалось".

Френк Андервуд - спраглий до влади та підступний головний герой серіалу сервісу Netflix. Протягом серіалу він убив журналістку і політика, перш ніж його самого убили перед початком шостого сезону.

Трихвилинний кліп, який називається "Дайте мені бути Френком", є першою публічною появою пана Спейсі з часу, як у листопаді минулого року проти нього висунули перше обвинувачення в сексуальному насильстві.

У чому звинувачують Кевіна Спейсі?

Звинувачення на адресу актора охоплюють період від 1980-х до 2016 року.

Найпершим проти Спейсі виступив Ентоні Рапп, який заявив, що американський актор намагався спокусити його у 14 років. Сам Спейсі це заперечує і каже, що навіть не пам'ятає тієї зустрічі.

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Згодом про свій негативний досвід спілкування зі Спейсі розповіла ще велика кількість чоловіків і кілька жінок.

Американський кінорежисер анонімно згадує, що теж зазнав сексуальних домагань з боку Кевіна Спейсі: нібито актор чіплявся до нього у 1990-х роках, коли він працював молодшим членом знімальної групи.

Звинувачення призвели до того, що пана Спейсі позбавили ряду ролей, у тому числі у "Картковому будинку", а у фільмі 2017 року "Усі гроші світу" перезняли всі сцени, де він був.

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