УПЦ МП хоче оскаржити закон про своє перейменування у Конституційному суді

Копирайт изображения UNIAN Image caption предстоятель УПЦ МП Онуфрій є постійним членом синоду Російської православної церкви

Українська православна церква (Московського патріархату) має намір оскаржити у Конституційному суді закон, яким її зобов'язують змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на її сайті.

За словами голови юридичного відділу УПЦ МП протоієрея Олександра Бахова, закон не відповідає Конституції України та з точки зору міжнародного права розцінюється, "як втручання у внутрішні справи релігійної групи".

"Так, як має місце порушення Конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду", - йдеться на сайті.

Голова юрвідділу УПЦ МП вважає, що "будь-які спроби з боку держави змусити церкву змінити свою назву є незаконними, навіть якщо це робиться шляхом прийняття відповідних законів".

Також він додав, що "у державних органів будуть складнощі із застосуванням цього закону на практиці, а також проблеми, щодо обґрунтування підстав належності цього закону саме до Української православної церкви".

Згідно з інформацією на сайті Конституційного суду, він може розглядати питання конституційності того чи іншого закону за поданням, наприклад, щонайменше 45 народних депутатів України.

20 грудня за прийняття законопроекту проголосували 240 депутатів, 31 депутат проголосував проти, з них 27 від фракції "Опозиційний блок".

Фізична особа також може звертатись до Конституційного суду, якщо вважає неконституційним закон, який суд застосував щодо неї при винесенні свого рішення. Але і тоді таку скаргу можна подати тільки після проходження усіх інших судових інстанцій.

Що передбачає закон

Підписаний, але ще не опублікований закон зобов'язує змінити назву релігійних організацій в Україні, які входять до структур церкви, центр якої "розташовується у країні-агресорі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption УПЦ МП зобов'язана виконувати рішення Російської православної церкви

Єдиною країною, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України й тимчасово окупувала частину території України, є Російська Федерація.

У день прийняття закону голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) сказав BBC News Україна, що церква не буде змінювати свою назву.

Згідно з текстом закону, він почне діяти з моменту публікації, яка може відбутись вже цього тижня.

Після цього Міністерство культури матиме один місяць на перевірку статутів зареєстрованих релігійних організацій України, чи вказана там приналежність до церкви з центром у державі-агресорі.

Після перевірки Мінкульту церква, яка не вказала такої приналежності, але відповідає визначеним у законі критеріям, матиме три місяці на внесення змін у статут (в тому числі й у назву).

Якщо зміни не внесуть загалом за чотири місяці з початку дії закону, то положення статуту церкви щодо назви автоматично втратять чинність.

На кого поширюється закон

Депутати у законі вказали на три ознаки приналежності релігійної організації в Україні до церкви "країни-агресора".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет неодноразово наполягав, що після створення помісної церкви тільки одна структура має називатись Українською православною церквою

Найперше, це посилання на підпорядкування такій церкві у статуті, а також зобов'язання виконувати структурами в Україні рішення церкви, центр якої розташовується у "країні-агресорі".

Ще однією з ознак є обов'язкове входження представників релігійної організації України у керівні органи церкви, центр якої є в "країні-агресорі". Закон вимагає наявність хоча б однієї з них.

УПЦ МП може підпадати під ці критерії, адже зобов'язана виконувати рішення РПЦ, а предстоятель УПЦ МП є постійним членом синоду РПЦ.

Архієпископ Климент заявив BBC News Україна, що УПЦ МП не підпадає під "жодну з зазначених у законі ознак церкви, центр якої знаходиться у "країні-агресорі".

Нова церква

15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий собор помісної Православної церкви України, який обрав митрополитом Київським Епіфанія.

Вселенський патріарх Варфоломій привітав його з обранням та запросив для співслужіння та отримання томосу про автокефалію (незалежність) української церкви 6 січня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 15 грудня на об'єднавчому соборі предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Епіфанія. УПЦ МП собор не визнає

До новоствореної помісної церкви повністю увійшли колишні УПЦ КП та УАПЦ, а також двоє єпископів УПЦ МП.

РПЦ ще у жовтні розірвала церковне спілкування із Вселенським патріархом. Згодом таке ж рішення продублювала й УПЦ МП.

Собор УПЦ МП заборонив своїм єпископам брати участь у створенні помісної церкви, а тому учасників об'єднавчого собору вже позбавили посад і заборонили служіння.

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