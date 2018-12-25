Британія готова розгорнути системи для боротьби з дронами по всій країні

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В уряді Об'єднаного королівства кажуть, що Британія готова розгорнути системи для боротьби з безпілотниками по всій країні.

Це рішення може бути схвалене як реакція на інцидент, що стався у лондонському аеропорту Гатвік минулого тижня. Тоді над злітно-посадковою смугою летовища помітили дрони - це стало причиною скасування сотень рейсів і призвело до хаосу.

Ситуація зачепила близько 140 тисяч пасажирів.

З минулої середи аеропорт витратив вже п'ять мільйонів фунтів на те, аби придбати обладання для боротьби з безпілотниками.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом системи для боротьби з дронами можуть запрацювати по всій країні.

За його словами, люди, які "необдуманно або зі злочинними намірами" використовують безпілотники, заслуговують найсуворішого покарання.

"Можу сказати, що тепер ми маємо змогу розгорнути системи виявлення для боротьби з цією загрозою по всій країні", - розповів пан Воллес.

Він не пояснив ні як саме влада планує застосовувати ці системи, ні те, як швидко вони зможуть запрацювати.

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До цього на інцидент в аеропорту Гатвік вже відреагувала влада Австралії: там пообіцяли, що з наступного місяця в аеропортах по всій країні запрацюють системи виявлення дронів.

У Великій Британії ще в травні цього року було оголошено, що з листопада 2019 року власники усіх безпілотників вагою понад 250 грамів повинні будуть зареєструвати їх в Управлінні цивільної авіації і здати тест з безпеки.

Міністр безпеки країни Бен Воллес також висловив впевненість у тому, що поліція незабаром затримає винних у ситуації в аеропорту Гатвік, яка створила проблеми для тисяч пасажирів.

Раніше повідомлялося про те, що правоохоронці вже затримали двох підозрюваних у цій справі, проте згодом їх відпустили. При цьому їхніх імен поліція не розкривала.

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Попри це деякі британські ЗМІ розповсюдили інформацію про затриманих: видання писали, що йдеться про 47-річного Пола Гейта і 54-річну Елейн Кірк.

Тепер, коли правоохоронці відпустили чоловіка і жінку на свободу, не висунувши їм жодних звинувачень, вони виступили з публічною заявою, в якій попросили представників ЗМІ з повагою поставитися до їхньої приватного життя і дати змогу спокійно провести різдвяні свята.

Гейт і Кірк додали, що те, як їх висвітлювали у ЗМІ, було "жахливим".

Тим часом керівництво аеропорту Гатвік запропонувало винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів за допомогу у пошуках винних в інциденті з безпілотниками.

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