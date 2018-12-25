В Аргентині радіоведучого, що ображав феміністок, зобов’язали кликати їх на ефіри

Аргентинського радіоведучого, якого звинуватили в сексизмі і мізогінії, зобов'язали запрошувати до себе в ефір феміністок і не критикувати їх.

Протягом п'яти місяців Анхель Етчекопар повинен буде щотижня в ефірі спілкуватися з феміністками, не перебивати їх протягом 10 хвилин і не критикувати після того, як вони завершать свій виступ.

Таке рішення місцевий суд ухвалив після того, як Етчекопар досяг угоди з прокурорами.

У своїй передачі в ефірі радіостанції Radio 10 чоловік, приміром, нерідко називав феміністок "фемінацистками" і "жахливими людьми".

Прокурори звинувачували Етчекопара в гендерній дискримінації і мізогінії - зокрема, у "неповажних, образливих і дискримінаційних" випадах на адресу жінок.

"Проте під час слідчих дій Етчекопар показав себе з іншого боку, аніж те, що я бачив у медіа", - розповів прокурор Федеріко Вільальба Діаз.

Зрештою Анхель Етчекопар зміг переконати слідчих в тому, що він готовий змінити свою поведінку і суддя погодилася встановити для чоловіка випробувальний термін замість повноцінного покарання.

Згідно з домовленістю обох сторін, прокурори направлять радіоведучому перелік імен спеціалістів з питань гендеру, яких він зможе запросити до себе на програму.

Окрім того, Етчекопара зобов'язали протягом року уникати дискримінаційних висловлювань, а також робити благодійні внески на користь католицької організації.

В разі, якщо Етчекопар порушить умови угоди зі слідством, справу проти нього поновлять.

Раніше аргентинський парламент схвалив закон, який зобов'язує усіх держслужбовців пройти тренінг щодо питань гендерної рівності.

Закон назвали на честь Мікаели Гарсії - 21-річної дівчини, яку у 2017 році викрали, зґвалтували і вбили. Інцидент широко обговорювався у ЗМІ і призвів до численних демонстрацій по всій країні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.