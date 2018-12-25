Росія розширила санкційний список українських громадян та компаній

Копирайт изображения Getty Images

Уряд Росії розширив перелік фізичних та юридичних осіб з України, проти яких застосовують санкції.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв написав у Twitter, що "список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено".

За словами Медвєдєва, він підписав відповідну постанову уряду.

"Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - написав політик.

Інформаційне агентство "Інтерфакс" зазначає, з посиланням на повідомлення російського уряду, що списки "сумарно розширили більш ніж на 200 осіб та організацій".

Пояснюється це "недружніми кроками з боку України стосовно російських громадян та юросіб".

Введення санкцій передбачає передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

Не перші санкції

1 листопада Росія вперше запровадила санкції стосовно 322 українських громадян та 68 компаній.

Серед політиків та чиновників у санкційному списку - син президента України Олексій Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, мер Дніпра Борис Філатов, генпрокурор України Юрій Луценко, лідер радикалів Олег Ляшко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Санкції пояснюють "недружніми кроками з боку України стосовно російських громадян та юросіб"

Серед представників ЗМІ під санкції потрапив журналіст Віталій Портников, гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко, гендиректор 112 Україна Єгор Бенкендорф.

Санкції запроваджено і проти керівника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Серед бізнесменів у списку опинилися засновник компанії EastOne Віктор Пінчук, голова правління "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, керівник групи "Нібулон" Олексій Вадатурський, президент групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин і власник групи "Фінанси та кредит" Костянтин Жеваго.

У санкційному переліку є низка підприємств бізнесмена Дмитра Фірташа у хімічній промисловості, а також агропідприємство "Синьків-Агро" в Тернопільській області, яке спеціалізується на вирощуванні помідорів. Самого Фірташа в списку немає.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.