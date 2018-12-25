У Мексиці губернатор і її чоловік сенатор загинули у катастрофі гелікоптера

Копирайт изображения REUTERS Image caption Марта Еріка Алонсо обійняла посаду губернатора Пуебло за 10 днів до катастрофи

Мексиканський губернатор, яка обійняла посаду в середині грудня, і її чоловік сенатор загинули в аварії гелікоптера в центральному штаті Пуебло.

Гелікоптер, на якому летіли губернатор штату Пуебло Марта Еріка Алонсо і сенатор Рафаель Морено Валле розбився незабаром після зльоту.

Два пілоти загинули. За повідомленнями, третій пасажир також помер.

Чиновники кажуть, що вертоліт, можливо, розбився через раптову технічну несправність. Розпочали розслідування.

45-річна пані Алонсо склала присягу 14 грудня як перша жінка-губернатор Пуебло після виборів, результати яких опротестовували.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вертоліт розбився через 10 хвилин після зльоту

50-річний пан Морено сам був губернатором штату Пуебло між 2011 і 2017 роками.

Що відомо про катастрофу?

Приватний вертоліт Agusta, який прямував до Мехіко, втратив зв'язок з центром управління повітряним рухом і розбився через 10 хвилин після зльоту, заявив міністр безпеки Мексики Альфонсо Дуразо.

Аварія сталася в понеділок о 14:50 за місцевим часом неподалік від столиці штату Пуебло, другого за величиною міста Мексики.

"На даний момент, немає ніяких доказів, які могли б привести нас до висновку, що причина не пов'язана з тим, як (вертоліт) функціонував", сказав пан Дуразо журналістам.

Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що проведуть розслідування для встановлення "правди" про те, що стало причиною аварії.

Катастрофа стала ще однією у цілому ряді аварій гелікоптерів протягом багатьох років у Мексиці. Жертвами таких інцидентів ставали високопоставлені політики й чиновники, включаючи міністра внутрішніх справ Франсіско Блейк Мору у 2011 році, повідомляє кореспондент BBC Вілл Грант.

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Раніше цього року 13 людей загинули, коли вертоліт міністра врізався в натовп, хоча сам міністр вижив, каже наш кореспондент.

Хто загинув?

Пані Алонсо була членом правоцентристської партії PAN. На виборах у липні вона у запеклій боротьбі перемогла Мануеля Барбосу, якого підтримував президент Мексики, і стала губернатором одного з найбільш густонаселених штатів Мексики.

Парламенту Пуебло тепер доведеться призначити тимчасового губернатора до проведення нових виборів.

Ліва партія Morena президента Лопеса Обрадора заявила про фальсифікацію виборів, тому остаточні результати виборів мав підтвердити спеціальний виборчий трибунал.

Рафаель Морено Валле був членом PAN у Сенаті Мексики.

Пілотів ідентифікували як капітана Роберто Копа і першого помічника Марка Антоніо Таверу.

Вважається, що на борту був і третій пасажир, але його ім'я не повідомляється.

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