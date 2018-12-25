Санкції Росії проти українських громадян та компаній: хто увійшов до розширеного списку

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25 грудня російський уряд розширив перелік фізичних та юридичних осіб з України, проти яких застосовують санкції.

У новому - розширеному - списку, який оприлюднив російський уряд, йдеться про 567 фізичних осіб і 75 компаній. Таким чином, до переліку додали 245 нових осіб і 7 компаній.

Серед компаній, яких не було у попередній версії списку і які з'явилися в ньому зараз, - державний концерн "Укроборонпром", державна компанія "Укрспецекспорт" і компанія "Центренерго".

Також до списку потрапили українські компанії "Страхова група "ТАС", "Агропром-технологiї", "Перша Логістична Компанія" і акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", ширше відомий як Укрексімбанк.

Що ж стосується фізичних осіб, яких додали до списку, то серед них - народні депутати Вадим Новинський, Віталій Хомутиннік і Олександр Вілкул, а також ще один "екс-регіонал" Борис Колесніков.

Також до переліку потрапили міський голова Одеси Геннадій Труханов, нардепи Ігор Луценко ("Батьківщина") і Олена Сотник ("Самопоміч").

Запровадження санкцій передбачає заморожування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв зазначив, що санкційний список було розширено "для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Хто входив до попередньої версії санкційного списку?

1 листопада цього року Росія вперше запровадила санкції стосовно 322 українських громадян та 68 компаній.

Серед політиків та чиновників, яких включили до санкційного списку, - син президента України Олексій Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, мер Дніпра Борис Філатов, генпрокурор України Юрій Луценко, лідер радикалів Олег Ляшко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Санкції пояснюють "недружніми кроками з боку України стосовно російських громадян та юросіб"

Серед представників ЗМІ під санкції потрапив журналіст Віталій Портников, гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко, гендиректор 112 Україна Єгор Бенкендорф.

Санкції було запроваджено і проти керівника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Серед бізнесменів у списку опинилися засновник компанії EastOne Віктор Пінчук, голова правління "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, керівник групи "Нібулон" Олексій Вадатурський, президент групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин і власник групи "Фінанси та кредит" Костянтин Жеваго.

У санкційному переліку зазначена низка підприємств бізнесмена Дмитра Фірташа у хімічній промисловості, а також агропідприємство "Синьків-Агро" в Тернопільській області, яке спеціалізується на вирощуванні помідорів. Самого Фірташа ні у попередній, ні врозширеній версії в списку немає.

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