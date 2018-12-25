"Подарунок на Новий рік": в Таїланді легалізували медичну марихуану

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Парламент Таїланду проголосував за легалізацію медичної марихуани. Один з законодавців назвав це рішення "подарунком на Новий рік" для тайського народу.

Колись використання марихуани було частиною місцевої традиційної медицини. Так продовжувалося до 1930-х років, коли її вжиток повністю заборонили.

Таїланд - перша країна Південно-східної Азії, де легалізували медичну марихуану. У цій частині світу - одні з найсуворіших законів щодо вжитку і зберігання наркотиків.

Своїм рішенням тайські депутати схвалили поправку до закону про наркотики, прийнятого ще у 1979 році. Нові правила почнуть діяти одразу після публікації тексту поправок в урядовій газеті.

"Це подарунок на Новий рік від Національної законодавчої асамблеї для уряду і народу Таїланду", - заявив голова одного з парламентських комітетів Сомчай Савангкарн.

Що буде дозволено?

Жителі країни матимуть змогу зберігати необхідну кількість медичної марихуани, якщо вони матимуть відповідний рецепт або інший документ, що дає їм таке право.

Ліцензії на виробництво і продаж марихуани в Таїланді будуть суворо контролюватися.

В змінах до закону також зазначено, що нові правила розповсюджуються не лише на марихуану, а й на кратом - рослину, поширену у Південно-східній Азії, яку часто використовують як стимулятор.

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Медична марихуана: що кажуть дослідження

Дослідники кажуть, що мають неспростовні або вагомі докази того, що марихуана допомагає у таких випадках:

як ліки проти хронічного болю у дорослих

як засіб проти нудоти, що виникає після хіміотерапії

як протидія спастичним симптомам, що проявляються у хворих на розсіяний склероз

Часткові докази демонструють користь від прийому марихуани у таких випадках:

марихуана зменшує кількість приступів у дітей, що страждають від рідкісних типів епілепсії - зокрема, від синдрому Леннокса-Гасто і синдрому Драве

марихуана може допомогти покращити сон у пацієнтів, що мають синдром апное уві сні чи страждають фіброміалгією

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