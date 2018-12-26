Трамп: “Уряд не запрацює, поки не отримаємо стіну на кордоні з Мексикою”

Копирайт изображения Getty Images

Дональд Трамп заявив, що припинення роботи частини держустанов США - так званий "шатдаун" - триватиме до того часу, поки демократи не погодяться на фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Я не можу сказати вам, коли уряд знову запрацює, - заявив президент США. - Але я точно можу сказати, що цього не станеться, поки ми не отримаємо стіну... Чи паркан - як би вони його не називали. Я можу називати це як завгодно, але суть одна: це бар'єр для людей, які потрапляють до нашої країни, і бар'єр для наркотиків".

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою - одна з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вимагає виділити на цей проект 5,7 млрд доларів, проте американські законодавці так і не дійшли згоди щодо цієї статті бюджету.

Через це в суботу, 22 грудня, частина держустанов США припинила роботу.

Лідери демократів в обох палатах Конгресу Чак Шумер і Ненсі Пелосі раніше заявили, що "шатдаун" розпочався через те, що Трамп "влаштував істерику" через стіну. Вони пообіцяли прийняти закон про відновлення роботи уряду, отримавши більшість у нижній палаті в січні.

Трамп поспішає з ухваленням цього рішення, оскільки після Нового року демократи отримають більшість у нижній палаті Конгресу, яку вони завоювали на виборах у листопаді. В такому випадку голосування за дорогий проект будівництва стіни буде неможливим.

Наслідки "шатдауну"

У випадку "шатдауну" зачиняються приблизно чверть федеральних установ США - зокрема департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції. Перестануть працювати національні парки.

Копирайт изображения Getty Images

Програми пенсійного забезпечення та охорони здоров'я, федеральна судова система та управління повітряним транспортом, а також військові та прикордонники не припиняють роботу під час "шатдауну". Ніяк не зачіпає він і поштову службу, яка є незалежним агентством.

Проте понад 800 тисяч державних службовців змушені будуть залишатися вдома, або працювати без зарплати.

На цьому тлі впали основні фондові індекси США. Вони пережили одне з найсильніших тижневих падінь за десятиліття через напружені відносини з Китаєм, підвищення базової ставки ФРС і можливе закриття держустанов внаслідок "шатдауну".

Промисловий індекс Dow Jones за тиждень впав на 6,8% (найсерйозніше зниження з 2008 року), індекс широкого ринку S&P 500 - на 7% (найбільше падіння з серпня 2011 року), індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 8,36% (вперше з 2008 року). За п'ятницю індекси втратили до 3%.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.