Негода в Україні: затори і перекриті через сніг дороги

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Через негоду в кількох областях України на дорогах утворилися затори, в снігах застрягли сотні машин і тисячі людей, повідомляє ДСНС.

Так, затор довжиною близько 20 км утворився на трасі Київ-Харків у Полтавській області між селами Красногорівка та Червоне. Поліція перекрила тут рух для роботи техніки.

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Не рухаються машини по дорозі Золотоноша-Кременчук поблизу села Липове. В заторі перебуває близько 50 автомобілів та понад 100 людей. У школі села Святилівка, що поблизу, організували пункт обігріву.

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Крім того на цій же дорозі утворився затор поблизу села Тимченки Чорнобаївського району, тут застрягли 10 машин.

Укравтодор обмежив рух великогабаритного та громадського транспорту у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

У снігових переметах на трасі Дніпро-Запоріжжя застрягли пасажири автобусу Москва-Бердянськ, а у Сумській області не могла виїхати зі снуг швидка. Рятувальники витягли зі снігових переметів 650 автомобілів і понад 1500 людей.

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Через негоду в Україні, станом на вечір 25 грудня, без електрики залишились 556 населених пунктів в дев'яти областях України. Найбільше стихія вдарила по Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Рятувальники також попереджають про небезпеку лавин 26 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Львівської областей.

Синоптики Українського Гідрометцентру оголосили про штормове попередження на території України. Рятувальники закликали людей обмежити користування автомобілями.

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