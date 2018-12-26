Дитина вірить у Санту навіть попри слова Трампа

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7-річна дівчинка, під час розмови з якою Дональд Трамп поставив під сумнів існування Санта Клауса, сказала, що все ще у нього вірить.

Раніше повідомляли, що Трамп розмовляв з хлопчиком, але цією дитиною виявилась 7-річна дівчинка - Ллойд Коллмен з Південної Кароліни.

У різдвяний вечір Ллойд зателефонувала у Білий дім, і на дзвінок відповів президент США. Він і його дружина Меланія взяли участь у різдвяній акції для дітей "NORAD відстежує Санту", коли в соцмережах і на спеціальному сайті повідомляють про вигаданий маршрут Санти.

Між президентом США і Ллойд відбулася така розмова:

- Що збираєшся робити на Різдво?

- Ми спечемо трохи печива, а потім проведемо час з друзями, ось і все.

- Ти просто добре проводиш час.

- Так, сер.

- Ти все ще віриш в Санту?

- Так, сер.

- Тому що, в сім років це вже на межі, правда?

- Так, сер.

- Бажаю тобі добре провести час.

Пізніше дівчинка розповіла, що не знала, що значить слово "на межі" - "marginal", яке вжив Трамп.

Дівчинка сказала, що була дуже рада поговорити з президентом: "Це було вау. Я була шокована".

Ллойд розповіла, що після розмови з Трампом вона разом з родиною залишила молоко і печиво для Санти, а на ранок - все зникло. Натомість під ялинкою на неї чекав подарунок.

Батьки дитини розповіли, що не мають жодних питань чи зауважень до того, як Трамп поговорив з їхньою донькою. Його слова були надмірно політизовані, сказали вони.

"Це Різдво. І це божевілля, як це все роздули. Хотів би, щоб політику не змішували з Різдвом. Це не хвилює мене - я люблю спілкуватися з дітьми як з дорослими", - розповів Дональд Джей Ллойд у коментарі виданню Buzzfeed.