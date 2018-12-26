"Зеленського грає Безруков": соцмережі про участь шоумена у виборах

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Шоумен і засновник студії "95 Квартал" Володимир Зеленський підтвердив, що може стати кандидатом на президентських виборах.

Актор, який протягом останніх місяців нарощує президентський рейтинг, сказав, що лише обмірковує цю ідею, радиться з рідними, але все ж схиляється до рішення йти у президенти.

Такі зізнання він зробив в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона". У розмові з паном Гордоном Володимир Зеленський також згадав, що обговорював з рідними і вибори до парламенту.

Зокрема, він говорив про те, як важко підбирати для політичної сили людей.

Українці в соцмережах відреагували на слова Зеленського жартами і серйозними прогнозами.

"Основний меседж "Зеленський - це хлопець з сусіднього двору, а не політпроект олігарха, - аналізує інтерв'ю актора ще один політолог Микола Мельник. - Вважаю, що у Гордона вийшло. Команда Зеленського молодці. Українці як завжди поведуться".

"Зеленський в принципі вже готовий "вступити" в сферу політики, хоча більше розраховує все-таки не на президентські, а на парламентські вибори-2019. Як кандидат російськомовного Південного сходу України - він однозначно кращий за януковичів-симоненків-вілкулів-бойків-добкіних... Запитання: хто з україномовного Заходу-Центру зможе конкурувати з ним у майбутньому?" - пише користувач Facebook Михайло Романюк.

Не в президенти, а в парламент

"На президентську кампанію Зеленський (чит. Коломойський) дарма не витрачатиметься", - пише політолог Олексій Голобуцький, який вважає, що всі зусилля актора будуть орієнтовані на парламентську кампанію, і зараз він зробив заявку саме на жовтень 2019-го.

"Нічьо, скоро з'ясується, що корпоративи за участю "95 кварталу" були фандрайзінгом та партійним будівництвом... От тільки з порівнянням України з повією в Юрмалі незручно вийшло", - написав у Facebook політолог Євген Магда.

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У 2016 році Зеленського і "95 квартал" критикували за виступ, у якому вони порівняли Україну з порноакторкою, яка готова прийняти кредити "у будь-якій кількості з будь-якого боку". Тоді навіть лунали заклики заборонити Зеленському виступати в Україні, але до них не дослухалися.

Набір для виклику чорта

Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що з Росією щодо Донбасу "доведеться домовлятися".

"Ну, доведеться говорити. Ми хочемо-не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", - сказав він.

На це депутат Володимир Ар'єв у Facebook пожартував, що "якщо Зеленський стане президентом, то окремим рядком в бюджеті його адміністрації буде закупівля набору для визову диявола і підгузків".

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Політолог і історик Максим Майоров зазначив, що Зеленський єдиний, хто запропонував поцікавитися у чорта лисого, "на яких умовах той згодився б припинити вбивати людей на Донбасі". І запропонував накидати список таких очікувань, зокрема, на основі заяв Росії.

Серед можливих умов він називає, зокрема те, що "президент Зеленський може спробувати домогтися все ж федеративного, а не конфедеративного статусу "народних республік".

Згідно з результатами опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на початок грудня за Володимира Зеленського були готові проголосувати 14,6% опитаних. Випереджала його лише Юлія Тимошенко - 21,2%, ще 11,6% опитаних готові були голосувати за Петра Порошенка.

Втім соціологи звертають увагу на те, що одне із лідерських місць Володимира Зеленського у рейтингу автоматично не перетворюється на успіх під час голосування на виборах президента.

По-перше, значна частина людей не визначилася або не задоволена переліком претендентів, а по-друге - при таких опитувань похибка може становити аж 8%.