Чому Японія відновлює комерційний вилов китів

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Японія заявила, що відновить комерційний вилов китів у липні наступного року.

Для цього країна вийде з Міжнародної комісії з промислу китів (IWC), що регулює китобійний промисел.

Ця міжнародна неурядова організація заборонила комерційний вилов китів у 1986 році після того, як деякі види опинилися на межі вимирання.

У Японії вживання м'яса кита вважають частиною культури країни.

Що оголосила влада Японії?

Як заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Есіхіде Суга, деякі з країн, що входять в Міжнародної комісії з промислу китів, ігнорують наукові дані, що свідчать про достатню кількість китів, і не демонструють готовність до зближення позицій.

В японському уряді також звинуватили організацію в тому, що вона не вивчає раціональний комерційний вилов китів, а натомість зосереджена лише на збереженні цих тварин.

Після відновлення комерційного вилову китів полювання на них проводитимуть виключно в територіальних водах та економічній зоні країни, повідомив пан Суга.

Таким чином Японія більше не буде вести китобійний промисел у водах Антарктики та у Південній півкулі.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption В Японії можна знайти суші з м'ясом кита

Японія, яка є членом IWC з 1951 року, припинила комерційне полювання на китів, але згодом частково відновила промисел, хоча полювання дозволене лише з науковою метою.

При цьому м'ясо кита можна було знайти в японських ресторанах і магазинах, через що противники китобійного промислу сумнівалися в науковому характері цієї діяльності.

М'ясо кита становить лише близько 0,1% від усього м'яса, яке продають в Японії, повідомляє японська газета Asahi.

Хто і чому полює на китів?

В Японії кажуть, що вживання м'яса кита в їжу є частиною культури країни.

М'ясо китів було головним джерелом харчування для жителів країни у післявоєнний період, його включали у шкільні обіди, повідомляє агентство Кіодо.

За даними японської влади, наразі проти комерційного вилову китів виступають 48 членів IWC, до його відновлення схиляється 41 держава.

Копирайт изображения AFP Image caption Наразі полювання на китів дозволене лише з науковою метою

У 1986 році члени Міжнародної комісії з промислу китів погодилися встановити мораторій на вилов китів, щоб дати можливість їхнім популяціям відновитися.

Країни, які підтримують ідею полювання на китів, сподівалися, що такі заходи тимчасові, але заборона досі триває.

Тим не менш, китобійний промисел досі існує в багатьох країнах, за даними зоозахисної організації Whale and Dolphin Conservation.

На китів заради м'яса полюють у Норвегії та Ісландії. Норвегія відмовилася підтримати мораторій на вилов китів, Ісландія частково з ним погодилася.

За чисельністю китів ретельно стежать. Деякі види досі залишаються під загрозою вимирання. Іншим це не загрожує, зокрема таким як малий смугач, на якого здебільшого і полюють в Японії.

Чому Японія досі полювала на китів?

Японія полювала на китів останні 30 років, але відповідно до умов наукової програми, що була дозволена IWC як виняток.

Критики стверджують, що фактично це дорівнювало комерційному вилову.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Зараз Японія виловлює 300-400 китів на рік

Китів можна виловлювати для наукових досліджень, а їхнє м'ясо потім продавати для споживання.

За рік Японія виловлювала від 200 до 1200 китів, стверджуючи, що таким чином досліджувала кількість китів, щоб з'ясувати, чи перебувають вони під загрозою вимирання.

Як відреагував світ?

З критикою Японії вже виступила Австралія - один з головних противників китобійного промислу.

Міністр закордонних справ Маріза Пейн та міністр навколишнього середовища Мелісса Прайс у спільній заяві зауважили, що дуже розчаровані рішенням Японії.

"Австралія досі рішуче виступає проти всіх форм так званого "наукового" китобійного промислу", - йдеться в їхній заяві.

Місцеве відділення організації "Грінпіс" закликало уряд Японії переглянути рішення.

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