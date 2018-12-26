Порошенко пояснив, чому не продовжив воєнний стан

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент України Петро Порошенко зазначив, що якби не вибори, він просив би Раду продовжити дію воєнного стану

Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО оголосив про припинення воєнного стану, який з 26 листопада діяв у 10 регіонах України.

Порошенко пояснив, що рішення не продовжувати воєнний стан ухвалили через наближення президентських виборів.

"Ми маємо дві загрози. З одного боку - загрозу прямої воєнної агресії, і ми зараз набагато більше готові до протидії агресії. А з іншого боку - наступ на права і свободи громадян, де я, як президент, є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і права вибору. І ми захистимо демократію, гарантуємо проведення виборів 31 березня 2019 року", - наголосив він.

"Якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити воєнний стан", - додав він пізніше.

25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь, захопили в Азовському морі три українські кораблі та поранили трьох українських моряків. Усі 24 українські моряки на борту кораблів були арештовані і відправлені до СІЗО у Москву.

Українська влада назвала захоплення кораблів та моряків відкритим актом агресії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Воєнний стан запровадили після того, як 25 листопада російські прикордонники захопили три українські військові кораблі

26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану в окремих регіонах Україні терміном на 30 днів.

28 листопада президент Росії Володимир Путін назвав конфлікт, внаслідок якого були захоплені українські кораблі, "прикордонним інцидентом". Це "провокація, що організована чинною владою (гадаю, що і чинним президентом) напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року", заявив тоді пан Путін.

Що зробили під час воєнного стану?

За словами Порошенка, під час дії воєнного стану посилили протиповітряну оборону у південних та східних регіонах, прискорили передачу новітніх зразків озброєння у частини, пройшли збори резервістів та бойове злагодження бригад територіальної оборони.

Порошенко повідомив, що завдяки посиленню охорони кордонів понад тисячу громадян Росії, які не змогли пояснити мету свого приїзду в Україну, не пустили до країни. Він запропонував державній прикордонній службі продовжити деякі заходи, які запровадили під час воєнного стану.

"В 10 областях, де діяв воєнний стан, протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж за звичай", - зазначив Порошенко.

За словами президента, на засіданні РНБО розглянуть запровадження санкцій України щодо осіб, причетних до проведення так званих виборів в непідконтрольних українській владі районах Донецької та Луганської областей, а також людей, причетних до захоплення українських військових кораблів в Чорному морі та до організації судових процесів над захопленими українськими моряками.

"Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, в тому числі нашими військовими кораблями", - наголосив Порошенко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Під час дії воєнного стану пройшли збори резервістів та бойове злагодження бригад територіальної оборони

Серед військових пріоритетів наступного року президент України назвав розробку і початок випробувань крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей за проектом "Нептун", закупівлю 6000 одиниць зброї для сухопутних сил ЗСУ, зокрема, снайперської зброї та антиснайперських комплексів проведення модернізації літаків та гелікоптерів, закупівлю безпілотних апаратів для ВПС, для флоту - закладення ракетного катера та закупівлю броньованих артилерійських катерів.

Петро Порошенко також повідомив про строки внесення змін до Конституції, які закріплять євроатлантичний курс України.

"У лютому я проситиму Раду проголосувати зміни до Конституції, які проголошують обов'язковим вступ до ЄС та НАТО", - зазначив він.

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