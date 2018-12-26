Trash Girl: як жертва цькування стала супергероєм

Копирайт изображения Paula Sparkes Image caption Надя Спаркс говорить, що прізвисько "Trash Girl", яке їй дали деякі однолітки, насправді дозволяє відчувати себе "супергероєм"

13-літня британська дівчина, яку шкільні хулігани назвали "trash girl" ("сміттєва дівчина") за звичку прибирати сміття з вулиць, отримала глобальне визнання.

Надя Спаркс з Норфолка попри уїдливі коментарі деяких одноліток продовжила збирати сміття на шляху до школи.

Відтоді, як її історія розповсюдилася в соцмережах, дівчина стала послом "Всесвітнього фонду дикої природи" і тепер має приблизно чотири тисячі підписників у соцмережах.

Надя говорить, що "дуже рада", що її зусилля приводять до змін.

Від початку свого "хрестового походу" дівчина зібрала 1100 літрів сміття - цього достатньо аби заповнити 40 кухонних контейнерів для сміття.

Кожного дня вона виїздить до школи на годину раніше, аби "очистити свій маршрут". Дівчина використовує свій велосипедний кошик, аби прибрати один бік дороги на шляху до школи, та інший бік - на зворотному шляху зі школи.

Копирайт изображения Creative Nation Image caption Школярка Надя Спаркс стала супергероєм коміксів Creative Nation

А раніше цього року Надя в образі "trash girl", стала супергероєм у коміксах Сreative Nation.

Дівчина, яка любить малювати, також зможе опублікувати власні малюнки у газеті Eastern Daily Press.

В Наді тепер є навіть свої сувеніри, шляхом продажу яких вона планує придбати багаторазові пляшки для води для кожного учня її школи.

Image caption Надя говорить, що "дуже рада", що її зусилля приводять до змін у сприйнятті проблеми забруднення

Паула Спаркс сказала, що її донька хотіла "зробити тривожний сигнал про сміття", але, попри її досягнення, підлітки у школі не припиняють називати її "сміттєвою дівчиною".

"Дуже важко змінити ставлення підлітків", - зазначає мати дівчини.

Надя завжди почувала себе самотньою, коли збирала сміття, хотіла змінити цю ситуацію, але потім зрозуміла, що всі збирачі сміття так почуваються.

"Вона хотіла створити групу, щоб об'єднати їх усіх і вона це зробила - з нею зв'язалися люди з усього світу. Ми неймовірно пишаємося нею", - говорить Паула Спаркс.

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