Копирайт изображения Getty Images Image caption Ратрак - спеціальний транспортний засіб на гусеницях, який використовується для підготовки гірськолижних схилів і лижних трас

Туристку, яка на гірськолижному курорті Драгобрат отримала тяжкі травми, доставили "швидкою" у реанімацію в Києві.

У неділю близько 17:00 туристка Тетяна з Києва отримала травми через зіткнення зі спецтранспортом для прокладання гірськолижних трас (ратрак).

Сьогодні її привезли до Києва у реанімацію Інституту нейрохірургії, повідомив BBC News Україна друг постраждалої та очевидець подій Володимир Терещенко.

Що сталося?

У минулі вихідні компанія друзів із Києва поїхала до Карпат і зупинилась у готелі, розташованому на схилі гори Драгобрат.

У неділю, після катання на сноуборді друзі спускались схилом до готелю. Пан Терещенко зазначив, що на схилі немає знаків про заборону спуску і всі мешканці навколишніх готелів користуються цим шляхом.

Першим спустився хлопець постраждалої Антон. Після нього на трасу виїхав ратрак, який почав спускатись схилом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Драгобрат - популярний гірськолижний курорт у Рахівському районі Закарпатської області

Пані Тетяна зупинилася за 15-20 метрів від ратраку і сіла аби зняти сноуборд. Тоді ратрак, який перед тим спускався схилом, за словами пана Терещенка, неочікувано почав задкувати.

"Вона, можливо, навіть не побачила той момент, коли він почав рухатись назад, а він геть не побачив її", - сказав він.

За словами Володимира Терещенка, транспорт не мав попереджувальних світлових сигналів. Також він не впевнений, чи був у нього ввімкнений звуковий сигнал.

"Вона, коли його побачила, намагалася якнайшвидше зняти дошку, кричала, але він її не бачив. Він їхав назад і переїхав її", - розповів очевидець.

Зрозумівши що сталося водій проїхав уперед і "звільнив тіло дівчини". Друзі підбігли до Тетяни та спробували почати надавати їй першу допомогу.

"Добре, що там був досить таки глибокий сніг, бо інакше я не знаю, що б сталось", - сказав BBC News Україна пан Терещенко.

Ратрак спустився схилом, розвернувся та під'їхав до місця події. У кабіні транспорту, за словами свідка, сидів його власник - хазяїн сусіднього готелю, та його працівник.

"Звідти вийшов власник і якийсь його робітник. Я так і не зрозумів, хто був за кермом... Здалося, що ближчим до водійських дверей був хазяїн", - підкреслив пан Терещенко.

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Він додав, що поліція прибула вже до лікарні у Рахові, куди десь через дві години доставили постраждалу. На місце ж події поліція прибула вже "глибокої ночі".

Подруга постраждалої Олена Івашкіна розповіла BBC News Україна, що туристка отримала "складний перелом щелепи, суттєві травми голови з легким струсом мозку, численні забої по всьому тілу, порушення рухливості рук і ніг, без переломів, але з вивихами".

Вона також розповіла, що поліція відкрила кримінальне провадження "за фактом наїзду і нехтуванням техніки безпеки та правил знаходження на місці події з боку водія ратраку".

Слідчий, який веде справу підтвердив BBC News Україна, що стосовно даної події дійсно ведеться досудове розслідування, але відмовився назвати будь-які деталі.

Власник сусіднього готелю відмовився прокоментувати інцидент.

"Поліція розбирається, поліція розбереться і тоді будуть висновки", - сказав він.

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