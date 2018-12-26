Полтавська область: заборона на рух транспорту діятиме до опівдня четверга

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Через негоду і затори в'їзд до Полтавської області для всіх видів транспорту залишать закритим до 12:00 27 грудня. Про це повідомив Укравтодор у Facebook.

Відповідну заборону ввели сьогодні о 14:00 у зв'язку з негодою.

У своєму повідомленні Укравтодор зазначив, що "затори на дорогах державного значення практично ліквідовано", але при цьому "рух залишається ускладненим".

За даними ДСНС, у Полтавській області рух ускладнений на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь у Глобинському районі, а також на дорозі Київ-Харків між селами Красногорівка та Вишняки, де організований реверсний рух транспорту з інтервалом 15-20 хвилин.

Укрзалізниця повідомила, що призначила "додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилось через негоду на Полтавщині".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Додаткові поїзди їздитимуть за маршрутом Харків-Полтава-Київ

Зокрема, 27 грудня додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків-Полтава-Київ.

Через негоду на Полтавщині з 27 грудня скасують навчання в школах, тобто канікули у дітей почнуться на кілька днів раніше, повідомили в Полтавській облдержадміністрації.

Інші регіони

Також Укравтодор повідомляє, що з 18:00 26 грудня, на території Кіровоградської області "знімаються всі обмеження руху вантажного та пасажирського транспорту".

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Водночас зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення у Черкаській області.

Дорожня техніка в усіх регіонах, де спостерігається негода, продовжує працювати в посиленому цілодобовому режимі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.