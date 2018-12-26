Україна ввела санкції проти російських компаній, бізнесменів та політиків

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Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримували чи сприяли агресивним діям проти України.

"Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб - російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України", - йдеться в повідомленні на сайті.

На початку засідання РНБО в середу президент України Петро Порошенко заявив, що РНБО розширить санкційний список депутатами російської Державної Думи з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР".

РНБО ввела санкції проти військових, суддів та правоохоронців, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада і їх подальшого утримання.

Також "запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

При цьому точний перелік фізичних і юридичних осіб, які потрапили до санкційного списку не наводиться.

Важливо, що рішення РНБО вводиться в дію указом президента України.

Кордони

Копирайт изображения UNIAN Image caption Посилений контроль громадян Росії на кордоні з Україною залишиться і надалі

Рада нацбезпеки рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону кордону з Росією і після завершення режиму воєнного стану, та "здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України".

В повідомленні РНБО зазначено, що в областях, де було введено воєнний стан, злочинів скоротилася в середньому на 30% і вдалося вилучити велику кількість незареєстрованої зброї та вибухових пристроїв.

Для забезпечення громадського порядку силові відомства "продовжать несення служби у посиленому режимі".

Оборонне замовлення

РНБО затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2019 році особливу увагу приділять розробці комплексу крилатих ракет для знищення морських цілей

"У 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї", - наводить прес-служба слова секретаря РНБО Олександра Турчинова

За його словами, насамперед це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей.

У 2019 році планують фінансувати розробки озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширити виробництво боєприпасів та снарядів.

При цьому вся нова зброя та військова техніка мають відповідати стандартам НАТО.

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